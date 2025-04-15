В квартире жилого дома в Приморске Ленобласти произошел взрыв

Очевидцы сообщили о взрыве в квартире на Приморском шоссе в Сестрорецке
В Сестрорецке в одной из квартир на Приморском шоссе произошел взрыв, сообщают очевидцы. Инцидент вызвал сильный хлопок и выбило окна в помещениях.
«Очевидцы сообщают о громком хлопке и выбитых стеклах в помещениях», — сообщает Mash на мойке в своем telegram-канале. Службы экстренного реагирования уже работают на месте происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.
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