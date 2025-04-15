15 апреля 2025

В квартире жилого дома в Приморске Ленобласти произошел взрыв

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Очевидцы сообщили о взрыве в квартире на Приморском шоссе в Сестрорецке
Очевидцы сообщили о взрыве в квартире на Приморском шоссе в Сестрорецке Фото:

В Сестрорецке в одной из квартир на Приморском шоссе произошел взрыв, сообщают очевидцы. Инцидент вызвал сильный хлопок и выбило окна в помещениях.

«Очевидцы сообщают о громком хлопке и выбитых стеклах в помещениях», — сообщает Mash на мойке в своем telegram-канале. Службы экстренного реагирования уже работают на месте происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В Сестрорецке в одной из квартир на Приморском шоссе произошел взрыв, сообщают очевидцы. Инцидент вызвал сильный хлопок и выбило окна в помещениях. «Очевидцы сообщают о громком хлопке и выбитых стеклах в помещениях», — сообщает Mash на мойке в своем telegram-канале. Службы экстренного реагирования уже работают на месте происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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