Однокомнатные апартаменты отеля «Виктория» реализуют в Челябинске за 125 млн

Апартаменты находятся в Курчатовском районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу однокомнатные апартаменты площадью почти 900 квадратных метров за 125 миллионов рублей. Недвижимость расположена на первом этаже отеля «Виктория» на улице Молодогвардейцев. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Уникальное предложение на рынке недвижимости Челябинска. Этаж первый. Площадь — 897,7 квадратных метров. Количество комнат — одна, квартира №100», — уточняется в сообщении на сайте «Авито».

Автор объявления отметил, что в помещении выполнен косметический ремонт. Продавец готов организовать онлайн-показ. За аналогичную сумму в 125 млн рублей в августе 2024 года выставляли на продажу одноименный ресторан «Виктория», который был частью отеля.

Как сообщало URA.RU, ранее в доме на Молодогвардейцев, 34, где находился отель, пытались реализовать однокомнатные апартаменты за 77 млн рублей. За эту сумму желающим предложили квартиру №202 общей площадью 386 квадратных метров.

Ранее в Челябинске продавали и другие помещения отеля на Молодогвардейцев Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kvartiry/1-k._apartamenty_8977_m_110_et._7251058659