15 апреля 2025

В Челябинске выставили на продажу уникальную «однушку» за 125 млн рублей. Скрин

Однокомнатные апартаменты отеля «Виктория» реализуют в Челябинске за 125 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Отель Виктория. Челябинск, гостиница, отель виктория
Апартаменты находятся в Курчатовском районе Челябинска Фото:

В Челябинске выставили на продажу однокомнатные апартаменты площадью почти 900 квадратных метров за 125 миллионов рублей. Недвижимость расположена на первом этаже отеля «Виктория» на улице Молодогвардейцев. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Уникальное предложение на рынке недвижимости Челябинска. Этаж первый. Площадь — 897,7 квадратных метров. Количество комнат — одна, квартира №100», — уточняется в сообщении на сайте «Авито».

Автор объявления отметил, что в помещении выполнен косметический ремонт. Продавец готов организовать онлайн-показ. За аналогичную сумму в 125 млн рублей в августе 2024 года выставляли на продажу одноименный ресторан «Виктория», который был частью отеля.

Как сообщало URA.RU, ранее в доме на Молодогвардейцев, 34, где находился отель, пытались реализовать однокомнатные апартаменты за 77 млн рублей. За эту сумму желающим предложили квартиру №202 общей площадью 386 квадратных метров.

Ранее в Челябинске продавали и другие помещения отеля на Молодогвардейцев
Ранее в Челябинске продавали и другие помещения отеля на Молодогвардейцев

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В Челябинске выставили на продажу однокомнатные апартаменты площадью почти 900 квадратных метров за 125 миллионов рублей. Недвижимость расположена на первом этаже отеля «Виктория» на улице Молодогвардейцев. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Уникальное предложение на рынке недвижимости Челябинска. Этаж первый. Площадь — 897,7 квадратных метров. Количество комнат — одна, квартира №100», — уточняется в сообщении на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что в помещении выполнен косметический ремонт. Продавец готов организовать онлайн-показ. За аналогичную сумму в 125 млн рублей в августе 2024 года выставляли на продажу одноименный ресторан «Виктория», который был частью отеля. Как сообщало URA.RU, ранее в доме на Молодогвардейцев, 34, где находился отель, пытались реализовать однокомнатные апартаменты за 77 млн рублей. За эту сумму желающим предложили квартиру №202 общей площадью 386 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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