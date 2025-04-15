В Челябинске выставили на продажу однокомнатные апартаменты площадью почти 900 квадратных метров за 125 миллионов рублей. Недвижимость расположена на первом этаже отеля «Виктория» на улице Молодогвардейцев. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Уникальное предложение на рынке недвижимости Челябинска. Этаж первый. Площадь — 897,7 квадратных метров. Количество комнат — одна, квартира №100», — уточняется в сообщении на сайте «Авито».
Автор объявления отметил, что в помещении выполнен косметический ремонт. Продавец готов организовать онлайн-показ. За аналогичную сумму в 125 млн рублей в августе 2024 года выставляли на продажу одноименный ресторан «Виктория», который был частью отеля.
Как сообщало URA.RU, ранее в доме на Молодогвардейцев, 34, где находился отель, пытались реализовать однокомнатные апартаменты за 77 млн рублей. За эту сумму желающим предложили квартиру №202 общей площадью 386 квадратных метров.
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