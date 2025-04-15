15 апреля 2025

В ХМАО подросткам предлагают подработку с зарплатой в 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальную зарплату обещают подросткам в службах доставки
Максимальную зарплату обещают подросткам в службах доставки Фото:

В ХМАО для подростков старше 14 лет опубликовано более 300 предложений о подработке. Максимально возможная зарплата при этом достигает 200 тысяч рублей. Об этом с корреспондентом URA.RU поделились аналитики HH.ru.

«В этом году в ХМАО было открыто более 300 вакансий, на которые работодатели готовы рассматривать кандидатов от 14 лет. Максимальный уровень предложений — 200 тысяч рублей», — поделились эксперты.

Подростков приглашают преимущественно в сферу доставки, а также в качестве упаковщиков, комплектовщиков и продавцов. Максимальный доход предлагают на вакансиях курьеров.

Так в Сургуте сотруднику на утреннюю доставку товаров из аптек и зоомагазинов предлагают зарплату до 198,2 тысячи рублей. Работодатель предлагает гибкий график, различные способы трудоустройства и не требует опыта.

В Сургуте также размещено предложение о работе для утреннего курьера на доставку вкусных завтраков. Специалисту обещают платить до 153 тысяч в месяц, различные графики работы, а оплата возможна ежедневно.

Менеджер в телекоммуникационной компании в Сургуте может зарабатывать 100 тысяч в месяц. Работодатель предоставит обучение, удаленный график и опытного наставника. Специалисту нужно лишь освоить новые навыки и любить находить общий язык с людьми.

В последнее время на рынке труда ХМАО наблюдается разнообразие предложений для подростков и взрослых, начиная от стандартных вакансий до необычных. Так в ХМАО ищут фотографа радужки глаз и менеджера по качеству овощей.

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В ХМАО для подростков старше 14 лет опубликовано более 300 предложений о подработке. Максимально возможная зарплата при этом достигает 200 тысяч рублей. Об этом с корреспондентом URA.RU поделились аналитики HH.ru. «В этом году в ХМАО было открыто более 300 вакансий, на которые работодатели готовы рассматривать кандидатов от 14 лет. Максимальный уровень предложений — 200 тысяч рублей», — поделились эксперты. Подростков приглашают преимущественно в сферу доставки, а также в качестве упаковщиков, комплектовщиков и продавцов. Максимальный доход предлагают на вакансиях курьеров. Так в Сургуте сотруднику на утреннюю доставку товаров из аптек и зоомагазинов предлагают зарплату до 198,2 тысячи рублей. Работодатель предлагает гибкий график, различные способы трудоустройства и не требует опыта. В Сургуте также размещено предложение о работе для утреннего курьера на доставку вкусных завтраков. Специалисту обещают платить до 153 тысяч в месяц, различные графики работы, а оплата возможна ежедневно. Менеджер в телекоммуникационной компании в Сургуте может зарабатывать 100 тысяч в месяц. Работодатель предоставит обучение, удаленный график и опытного наставника. Специалисту нужно лишь освоить новые навыки и любить находить общий язык с людьми. В последнее время на рынке труда ХМАО наблюдается разнообразие предложений для подростков и взрослых, начиная от стандартных вакансий до необычных. Так в ХМАО ищут фотографа радужки глаз и менеджера по качеству овощей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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