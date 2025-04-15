В ХМАО подросткам предлагают подработку с зарплатой в 200 тысяч рублей

В ХМАО для подростков старше 14 лет опубликовано более 300 предложений о подработке. Максимально возможная зарплата при этом достигает 200 тысяч рублей. Об этом с корреспондентом URA.RU поделились аналитики HH.ru.
«В этом году в ХМАО было открыто более 300 вакансий, на которые работодатели готовы рассматривать кандидатов от 14 лет. Максимальный уровень предложений — 200 тысяч рублей», — поделились эксперты.
Подростков приглашают преимущественно в сферу доставки, а также в качестве упаковщиков, комплектовщиков и продавцов. Максимальный доход предлагают на вакансиях курьеров.
Так в Сургуте сотруднику на утреннюю доставку товаров из аптек и зоомагазинов предлагают зарплату до 198,2 тысячи рублей. Работодатель предлагает гибкий график, различные способы трудоустройства и не требует опыта.
В Сургуте также размещено предложение о работе для утреннего курьера на доставку вкусных завтраков. Специалисту обещают платить до 153 тысяч в месяц, различные графики работы, а оплата возможна ежедневно.
Менеджер в телекоммуникационной компании в Сургуте может зарабатывать 100 тысяч в месяц. Работодатель предоставит обучение, удаленный график и опытного наставника. Специалисту нужно лишь освоить новые навыки и любить находить общий язык с людьми.
В последнее время на рынке труда ХМАО наблюдается разнообразие предложений для подростков и взрослых, начиная от стандартных вакансий до необычных. Так в ХМАО ищут фотографа радужки глаз и менеджера по качеству овощей.
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