15 апреля 2025

Группировка войск «Север» ликвидировала украинскую бригаду на границе РФ

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Российские силы ликвидировали 47-ю отдельную механизированную бригаду
Российские силы ликвидировали 47-ю отдельную механизированную бригаду Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нейтрализовали 47-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины. Операция прошла успешно и была осуществлена на территории, прилегающей к границам Белгородской и Сумской областей, пишет  telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Родственники вэсэушников интересуются, куда пропал личный состав бригады? Отвечаем: он уничтожен, как и 1500 оккупантов, которые попытались вторгнуться в Краснояружский район Белгородской области», — говорится в сообщении.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, ВСУ в минувшие сутки осуществили 53 обстрела населенных пунктов данного региона. В результате атак в селе Хоромное было уничтожено 20 домов. В частности, шесть раз атаковали объекты энергетики в РФ, нарушив договоренности о прекращении огня, заявили в Минобороны РФ. 

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Российские военные нейтрализовали 47-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины. Операция прошла успешно и была осуществлена на территории, прилегающей к границам Белгородской и Сумской областей, пишет  telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север». «Родственники вэсэушников интересуются, куда пропал личный состав бригады? Отвечаем: он уничтожен, как и 1500 оккупантов, которые попытались вторгнуться в Краснояружский район Белгородской области», — говорится в сообщении. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, ВСУ в минувшие сутки осуществили 53 обстрела населенных пунктов данного региона. В результате атак в селе Хоромное было уничтожено 20 домов. В частности, шесть раз атаковали объекты энергетики в РФ, нарушив договоренности о прекращении огня, заявили в Минобороны РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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