Киевский режим шесть раз ударил по объектам российской энергетики

За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики в России, нарушив договоренности о прекращении огня. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Киевский режим в нарушение договоренностей шесть раз атаковал объекты российской энергетики», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что под удар попали энергообъекты в Брянской, Курской и Херсонской областях.
Накануне военнослужащие ВСУ восемь раз нанесли удар по инфраструктурным объектам в РФ. Были атакованы Белгородская, Брянская, Курская области и ЛНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.