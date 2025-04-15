Киевский режим шесть раз ударил по объектам российской энергетики

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ВСУ вновь нарушили обещание о прекращении огня, сообщили в Минобороны РФ
ВСУ вновь нарушили обещание о прекращении огня, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики в России, нарушив договоренности о прекращении огня. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Киевский режим в нарушение договоренностей шесть раз атаковал объекты российской энергетики», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что под удар попали энергообъекты в Брянской, Курской и Херсонской областях.

Накануне военнослужащие ВСУ восемь раз нанесли удар по инфраструктурным объектам в РФ. Были атакованы Белгородская, Брянская, Курская области и ЛНР.

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За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики в России, нарушив договоренности о прекращении огня. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Киевский режим в нарушение договоренностей шесть раз атаковал объекты российской энергетики», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что под удар попали энергообъекты в Брянской, Курской и Херсонской областях. Накануне военнослужащие ВСУ восемь раз нанесли удар по инфраструктурным объектам в РФ. Были атакованы Белгородская, Брянская, Курская области и ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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