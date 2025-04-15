Больше сотни детей-сирот получили квартиры в Свердловской области

Свердловские власти вручили ключи от квартир 145 детям-сиротам из Заречного, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Малышева и Рефтинского. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Важной частью нашей работы является предоставление жилья детям, оставшимся без попечения родителей. Их новый дом расположен рядом с детским садом, школой, магазинами и остановкой транспорта. На придомовой территории оборудована детская площадка и парковка на 50 машин», — отметил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Общая площадь нового жилья составила почти пять тысяч квадратных метров. На строительство дома в Заречном областного бюджета было выделено порядка 400 миллионов рублей. Все квартиры были переданы с чистовой отделкой, установленными приборами учета и сантехникой.
В 2024 году рекордное количество свердловских детей-сирот получили жилье. Благодаря региональной программе квартирами обзавелись 1200 человек.
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