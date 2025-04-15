15 апреля 2025

Больше сотни детей-сирот получили квартиры в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь жилых помещений составила почти пять тысяч квадратных метров
Общая площадь жилых помещений составила почти пять тысяч квадратных метров Фото:

Свердловские власти вручили ключи от квартир 145 детям-сиротам из Заречного, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Малышева и Рефтинского. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Важной частью нашей работы является предоставление жилья детям, оставшимся без попечения родителей. Их новый дом расположен рядом с детским садом, школой, магазинами и остановкой транспорта. На придомовой территории оборудована детская площадка и парковка на 50 машин», — отметил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Общая площадь нового жилья составила почти пять тысяч квадратных метров. На строительство дома в Заречном областного бюджета было выделено порядка 400 миллионов рублей. Все квартиры были переданы с чистовой отделкой, установленными приборами учета и сантехникой.

В 2024 году рекордное количество свердловских детей-сирот получили жилье. Благодаря региональной программе квартирами обзавелись 1200 человек.

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Свердловские власти вручили ключи от квартир 145 детям-сиротам из Заречного, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Малышева и Рефтинского. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Важной частью нашей работы является предоставление жилья детям, оставшимся без попечения родителей. Их новый дом расположен рядом с детским садом, школой, магазинами и остановкой транспорта. На придомовой территории оборудована детская площадка и парковка на 50 машин», — отметил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Общая площадь нового жилья составила почти пять тысяч квадратных метров. На строительство дома в Заречном областного бюджета было выделено порядка 400 миллионов рублей. Все квартиры были переданы с чистовой отделкой, установленными приборами учета и сантехникой. В 2024 году рекордное количество свердловских детей-сирот получили жилье. Благодаря региональной программе квартирами обзавелись 1200 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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