Банки начали снижать ипотечные ставки

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ВТБ уменьшил ставки на приобретение квартир, которые теперь начинаются от 26,7%
ВТБ уменьшил ставки на приобретение квартир, которые теперь начинаются от 26,7% Фото:

Крупнейшие российские банки начали снижение ставок по ипотечным кредитам. Сбербанк и ВТБ объявили о понижении процентных ставок на приобретение жилья в рамках своих программ. Такие меры направлены на повышение доступности ипотеки для россиян.

Сбербанк с апреля снизил ставки по ипотеке при использовании сервиса «Домклик». Согласно этим новым условиям, минимальная ставка на покупку жилья на первичном рынке теперь составляет 25,4%, а на вторичном рынке — 25,8%. ВТБ также уменьшил ставки на приобретение квартир, которые теперь начинаются от 26,7%, а ставки по ипотеке на возведение дома стартуют от 27,4%, сообщает «Российская газета».

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность осведомленности граждан о текущем положении на рынке недвижимости, включая аспекты ипотечного кредитования. Глава государства указал, что наблюдается снижение спроса на жилье, что он связывает с окончанием программы льготной ипотеки и повышением ключевой процентной ставки, напоминает «Царьград». В ходе встречи с президентом, генеральный директор корпорации «ДОМ.РФ» Виталий Мутко выразил мнение, что стратегическая задача корпорации заключается в создании условий для обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан РФ.

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Крупнейшие российские банки начали снижение ставок по ипотечным кредитам. Сбербанк и ВТБ объявили о понижении процентных ставок на приобретение жилья в рамках своих программ. Такие меры направлены на повышение доступности ипотеки для россиян. Сбербанк с апреля снизил ставки по ипотеке при использовании сервиса «Домклик». Согласно этим новым условиям, минимальная ставка на покупку жилья на первичном рынке теперь составляет 25,4%, а на вторичном рынке — 25,8%. ВТБ также уменьшил ставки на приобретение квартир, которые теперь начинаются от 26,7%, а ставки по ипотеке на возведение дома стартуют от 27,4%, сообщает «Российская газета». Президент России Владимир Путин подчеркнул важность осведомленности граждан о текущем положении на рынке недвижимости, включая аспекты ипотечного кредитования. Глава государства указал, что наблюдается снижение спроса на жилье, что он связывает с окончанием программы льготной ипотеки и повышением ключевой процентной ставки, напоминает «Царьград». В ходе встречи с президентом, генеральный директор корпорации «ДОМ.РФ» Виталий Мутко выразил мнение, что стратегическая задача корпорации заключается в создании условий для обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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