«Сможем решить проблему, как никогда»: Путин призвал не допустить роста цен на жилье в России

Российский президент Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «ДОМ.PФ» Виталием Мутко. В ходе беседы глава РФ обозначил, что в России сейчас есть все возможности для того, что урегулировать все проблемные вопросы, связанные с жилищным строительством. Причем оба они пришли к выводу, что нельзя допустить повышение роста цен на жилье. Основные тезисы с беседы размещены на официальном сайте Кремля.
«Вопросы жилья — это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина, каждой семьи. <...> Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались. <...> Нужно и с потребителями тоже работать, заранее все объяснять [в контексте жилищных программ]», — подчеркнул Владимир Путин в беседе с Мутко, подчеркнув, что нельзя допускать повышения цен на жилье.
В свою очередь глава «ДОМ.РФ» отметил, что в России в настоящий момент реализуется около семи миллионов квадратных метров жилья, при этом спрос у россиян также имеется. Причем география в этом плане обширная
Кроме того, глава государства выразил уверенность в возможности эффективного решения данных проблем благодаря наличию необходимых технологий и организационных ресурсов. Он отметил значительные успехи, достигнутые за последние годы в этой сфере, и поблагодарил компании и правительство за проделанную работу, подчеркивая особую роль льготных ипотечных программ, таких как «Семейная ипотека» и «ИТ-ипотека», в улучшении жилищных условий миллионов семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.