Стоимость участия в ПМЭФ увеличат до 1,3 млн рублей

Размер платы за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) увеличится до 1 320 000 рублей с 18 апреля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.
«С 18 апреля стоимость участия в ПМЭФ повысится до 1 320 000 рублей», — пишет агентство. Там уточнили, что ранее было объявлено, что пакет «Участник», который предоставляет возможность посещения всех мероприятий деловой и культурной программы форума, доступен за 1,2 миллиона рублей.
В рамках этого тарифа предоставляется доступ ко всем зонам для делового общения. Однако он не включает возможность участия в пленарном заседании форума, для чего необходимо специальное приглашение.
Ранее РФ отправила официальное приглашение министру экономики Аргентины Луису Капуто принять участие в ПМЭФ, сообщил посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. Мероприятие запланировано на период с 18 по 21 июня, передает «Ридус».
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