Стоимость участия в ПМЭФ увеличат до 1,3 млн рублей

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Участие в форуме ранее стоило 1,2 миллион рублей
Участие в форуме ранее стоило 1,2 миллион рублей Фото:

Размер платы за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) увеличится до 1 320 000 рублей с 18 апреля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 18 апреля стоимость участия в ПМЭФ повысится до 1 320 000 рублей», — пишет агентство. Там уточнили, что ранее было объявлено, что пакет «Участник», который предоставляет возможность посещения всех мероприятий деловой и культурной программы форума, доступен за 1,2 миллиона рублей.

В рамках этого тарифа предоставляется доступ ко всем зонам для делового общения. Однако он не включает возможность участия в пленарном заседании форума, для чего необходимо специальное приглашение.

Ранее РФ отправила официальное приглашение министру экономики Аргентины Луису Капуто принять участие в ПМЭФ, сообщил посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. Мероприятие запланировано на период с 18 по 21 июня, передает «Ридус».

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Размер платы за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) увеличится до 1 320 000 рублей с 18 апреля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости. «С 18 апреля стоимость участия в ПМЭФ повысится до 1 320 000 рублей», — пишет агентство. Там уточнили, что ранее было объявлено, что пакет «Участник», который предоставляет возможность посещения всех мероприятий деловой и культурной программы форума, доступен за 1,2 миллиона рублей. В рамках этого тарифа предоставляется доступ ко всем зонам для делового общения. Однако он не включает возможность участия в пленарном заседании форума, для чего необходимо специальное приглашение. Ранее РФ отправила официальное приглашение министру экономики Аргентины Луису Капуто принять участие в ПМЭФ, сообщил посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. Мероприятие запланировано на период с 18 по 21 июня, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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