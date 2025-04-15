Тюменские власти планируют приватизировать крупнейшую птицефабрику

Птицефабрика «Боровская» может быть продана правительством Тюменской области. Согласно плану будет приватизировано 99,91% уставного капитала предприятия.
«Перечень хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Тюменской области, акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2025 году. К Постановлению включаются акции Акционерного обществ „Птицефабрика „Боровская“ имени А.А.Созонова“ в количестве 3 410 868 970 штук, что составляет 99,91% уставного капитала общества. Предлагаемый способ приватизации акций — аукцион в электронной форме», — следует из документа, опубликованного на портале правительства региона.
Цель продажи акций — дополнительные поступления в бюджет региона. Документ проходит общественную экспертизу. Публичные консультации по нему завершатся 22 апреля.
Ранее областные власти уже планировали продажу акций алкогольного завода «Бенат». Однако после обсуждений и экспертиз решено было сохранить завод в государственной собственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!