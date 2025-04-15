15 апреля 2025

Тюменские власти планируют приватизировать крупнейшую птицефабрику

© Служба новостей «URA.RU»
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Приватизация птицефабрики запланирована на 2025 год
Приватизация птицефабрики запланирована на 2025 год Фото:

Птицефабрика «Боровская» может быть продана правительством Тюменской области. Согласно плану будет приватизировано 99,91% уставного капитала предприятия.

«Перечень хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Тюменской области, акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2025 году. К Постановлению включаются акции Акционерного обществ „Птицефабрика „Боровская“ имени А.А.Созонова“ в количестве 3 410 868 970 штук, что составляет 99,91% уставного капитала общества. Предлагаемый способ приватизации акций — аукцион в электронной форме», — следует из документа, опубликованного на портале правительства региона.

Цель продажи акций — дополнительные поступления в бюджет региона. Документ проходит общественную экспертизу. Публичные консультации по нему завершатся 22 апреля.

Ранее областные власти уже планировали продажу акций алкогольного завода «Бенат». Однако после обсуждений и экспертиз решено было сохранить завод в государственной собственности.

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Птицефабрика «Боровская» может быть продана правительством Тюменской области. Согласно плану будет приватизировано 99,91% уставного капитала предприятия. «Перечень хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Тюменской области, акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2025 году. К Постановлению включаются акции Акционерного обществ „Птицефабрика „Боровская“ имени А.А.Созонова“ в количестве 3 410 868 970 штук, что составляет 99,91% уставного капитала общества. Предлагаемый способ приватизации акций — аукцион в электронной форме», — следует из документа, опубликованного на портале правительства региона. Цель продажи акций — дополнительные поступления в бюджет региона. Документ проходит общественную экспертизу. Публичные консультации по нему завершатся 22 апреля. Ранее областные власти уже планировали продажу акций алкогольного завода «Бенат». Однако после обсуждений и экспертиз решено было сохранить завод в государственной собственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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