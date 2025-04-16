На счетах экс-главреда русского Playboy арестовали 30 млн рублей

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Ляпоров обвиняется в мошенничестве на 50 миллионов рублей
Ляпоров обвиняется в мошенничестве на 50 миллионов рублей Фото:

На счетах бывшего главного редактора российской версии журнала Playboy Владимира Ляпорова арестовали около 30 миллионов рублей. Он обвиняется в совершении мошенничества на особо крупную сумму. Об этом сообщается в материалах дела. 

«В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого Ляпорова на его счетах арестовано порядка 30 миллионов рублей», — передает ТАСС содержание документов. Там уточнили, что Ляпорову предъявлены обвинения в связи с пятью эпизодами мошенничества в особо крупном размере.

Бывший главред Playboy обвиняется в мошенничестве на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Он использовал предлог инвестирования в компании Prime Westminster LTD и London Legal Capital для присвоения денежных средств потерпевших, передает RT.

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На счетах бывшего главного редактора российской версии журнала Playboy Владимира Ляпорова арестовали около 30 миллионов рублей. Он обвиняется в совершении мошенничества на особо крупную сумму. Об этом сообщается в материалах дела.  «В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого Ляпорова на его счетах арестовано порядка 30 миллионов рублей», — передает ТАСС содержание документов. Там уточнили, что Ляпорову предъявлены обвинения в связи с пятью эпизодами мошенничества в особо крупном размере. Бывший главред Playboy обвиняется в мошенничестве на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Он использовал предлог инвестирования в компании Prime Westminster LTD и London Legal Capital для присвоения денежных средств потерпевших, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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