Власти Финляндии захотели запретить россиянам покупку квартир

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Закон также предусматривает полный запрет на приобретение земельных участков и домов для иностранцев
Закон также предусматривает полный запрет на приобретение земельных участков и домов для иностранцев Фото:

Парламент Финляндии принял закон, который запрещает гражданам стран, участвующих в военных действиях покупать и владеть жильем на территории страны. Об этом заявил правозащитник, зампредседателя Александровского общества Алексей Булавцев.

«Во время обсуждения в парламенте уже неоднократно прозвучала инициатива запретить покупку квартир гражданам РФ, не имеющим как минимум постоянного ВНЖ (типа P) или гражданства ЕС „, — сказал Булавцев в беседе с „Известиями“. По его словам, закон также предусматривает полный запрет на приобретение земельных участков и домов для иностранцев, которые не имеют статуса постоянного резидента.

Кроме того, лица с двойным гражданством и обладатели вида на жительство будут обязаны получать дополнительное одобрение для покупки недвижимости. По оценкам экспертов, новые меры затронут около 20 тысяч россиян, проживающих в Финляндии. Это решение является частью широкой международной стратегии по ограничению доступа к ресурсам стран, ведущих агрессивную внешнюю политику.

Лаппеенрантско-Лахтинский технологический университет Финляндии (LUT) представил концепцию, согласно которой предлагается размещение ветряных турбин, оснащенных радарными системами, вдоль финско-российской границы, сообщает телерадиокомпания Yle. Проект имеет целью не только усиление энергетической независимости, но и повышение уровня безопасности границы. Ветряные турбины, дополненные радарами, будут способствовать стабильному поставлению экологически безопасной энергии и укреплению границы.

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Парламент Финляндии принял закон, который запрещает гражданам стран, участвующих в военных действиях покупать и владеть жильем на территории страны. Об этом заявил правозащитник, зампредседателя Александровского общества Алексей Булавцев. «Во время обсуждения в парламенте уже неоднократно прозвучала инициатива запретить покупку квартир гражданам РФ, не имеющим как минимум постоянного ВНЖ (типа P) или гражданства ЕС „, — сказал Булавцев в беседе с „Известиями“. По его словам, закон также предусматривает полный запрет на приобретение земельных участков и домов для иностранцев, которые не имеют статуса постоянного резидента. Кроме того, лица с двойным гражданством и обладатели вида на жительство будут обязаны получать дополнительное одобрение для покупки недвижимости. По оценкам экспертов, новые меры затронут около 20 тысяч россиян, проживающих в Финляндии. Это решение является частью широкой международной стратегии по ограничению доступа к ресурсам стран, ведущих агрессивную внешнюю политику. Лаппеенрантско-Лахтинский технологический университет Финляндии (LUT) представил концепцию, согласно которой предлагается размещение ветряных турбин, оснащенных радарными системами, вдоль финско-российской границы, сообщает телерадиокомпания Yle. Проект имеет целью не только усиление энергетической независимости, но и повышение уровня безопасности границы. Ветряные турбины, дополненные радарами, будут способствовать стабильному поставлению экологически безопасной энергии и укреплению границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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