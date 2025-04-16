Двух горняков нашли под завалами в Ростовской области

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Найденные горняки чувствуют себя хорошо
Найденные горняки чувствуют себя хорошо Фото:

Спасатели нашли двух горняков под обломками в шахте «Садкинская», расположенной в Ростовской области. Там произошло обрушение породы. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Сегодня в 04.27 успешно завершилась операция по спасению горняков шахты „Садкинская“ в Белокалитвинском районе», — пишет Слюсарь в своем telegram-канале. Он уточняет, что состояние шахтеров оценивается как удовлетворительное. 

Обрушение породы в шахте «Садкинская» в Ростовской области произошло утром 15 апреля. На момент инцидента в шахте присутствовали 75 человек.

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Спасатели нашли двух горняков под обломками в шахте «Садкинская», расположенной в Ростовской области. Там произошло обрушение породы. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. «Сегодня в 04.27 успешно завершилась операция по спасению горняков шахты „Садкинская“ в Белокалитвинском районе», — пишет Слюсарь в своем telegram-канале. Он уточняет, что состояние шахтеров оценивается как удовлетворительное.  Обрушение породы в шахте «Садкинская» в Ростовской области произошло утром 15 апреля. На момент инцидента в шахте присутствовали 75 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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