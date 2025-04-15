В ростовской шахте два горняка остаются под завалами на глубине 125 метров

Подразделения МЧС начали спасательную операцию на шахте «Садкинская»
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На шахте началась поисково-спасательная операция
На шахте началась поисково-спасательная операция Фото:

Сотрудники МЧС России приступили к поисково-спасательной операции на шахте «Садкинская» в Ростовской области, где утром 15 апреля произошел обвал породы. Под завалами на глубине 125 метров остаются два шахтера.

«В работах задействованы 68 специалистов и 17 единиц техники. В том числе два отделения горноспасателей МЧС России», — сообщает пресс-служба МЧС России в своем telegram-канале.

ЧП произошло в Белокалитвинском районе, сообщил утром 15 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В момент обвала в шахте находились 75 человек. Почти все они были подняты на поверхность. Идут поиски двух горняков.

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Сотрудники МЧС России приступили к поисково-спасательной операции на шахте «Садкинская» в Ростовской области, где утром 15 апреля произошел обвал породы. Под завалами на глубине 125 метров остаются два шахтера. «В работах задействованы 68 специалистов и 17 единиц техники. В том числе два отделения горноспасателей МЧС России», — сообщает пресс-служба МЧС России в своем telegram-канале. ЧП произошло в Белокалитвинском районе, сообщил утром 15 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В момент обвала в шахте находились 75 человек. Почти все они были подняты на поверхность. Идут поиски двух горняков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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