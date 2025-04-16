Кому оставили свой замок сбежавшие Пугачева и Галкин* и почему местные обходят его стороной

Из замка певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан Минюстом иностранным агентом в РФ), которые живут на Кипре, съехал весь персонал. Предположительно, это могло произойти из-за того, что артистам не по карману платить за коммунальные услуги и начислять зарплату персоналу. Также жители подмосковной деревни Грязи заявляют, что замок совсем не вписывается в ландшафт сельской местности. Кому Пугачева и Галкин оставили замок, что говорят о нем местные и когда его продадут — в материале URA.RU.
Новая сельская заброшка: замок Пугачевой и Галкина пустует и зарастает растениями
Ландшафтный дизайнер Юлия Ковалева в интервью для aif.ru сообщила, что на уход за участком в замке артистов не вкладывали достаточно средств. Она указала на то, что деревья на участке давно не обрезали, а их ветви расположены хаотично. При этом за декоративными кустарниками, живой изгородью, газоном и туями на территории тоже долгое время не ухаживали. Местные жители рассказали, что замок постепенно приходит в упадок. Сначала артисты уволили дворецких и горничных, затем штатную уборщицу и садовника. Охранники были последними, кто поддерживал порядок в замке.
Сейчас, по информации соседей звезд, на территории их уже тоже не видят. Осталась только дистанционная вневедомственная охрана, а на периметре участка на заборе размещены камеры видеонаблюдения.
Помимо прочего, зимой 2025 года в замке начался косметический ремонт забора. Местная жительница Анастасия Деревянко рассказала, что, возможно, на объект нашелся покупатель. Однако кандидатов в деревне пока не видели. После завершения ремонта строительные материалы, прикрытые фанерами, остались разбросаны у входов в замок. Кроме того, на воротах замка можно заметить следы ржавчины.
Внутреннее убранство замка
В ранее роскошном замке находятся в упадке каминный зал, столовая, зимний сад и спортивный комплекс с крытым бассейном. Также внутри объекта установлен лифт, обслуживание которого требует значительных ежегодных расходов, достигающих 100 тысяч рублей. При этом Максим Галкин не вкладывает средства не только в техническое обслуживание замка, но и на ремонт кондиционеров, системы «теплый пол» и холодильника. В результате, новому владельцу, решившему приобрести замок, придется потратить значительную сумму на его восстановление.
В связи с этим риэлторы считают маловероятным найти покупателя на такую недвижимость. Кроме того, даже арендаторов или покупателей для квартиры комика в Черемушках долгое время не могут найти. Жители дома утверждали, что репутация супруга Примадонны негативно сказалась на стоимости квадратного метра жилья.
Замок в деревне не к месту: как местные отзываются о таком соседстве
Деревня Грязь — не фешенебельное место. Местные жители с удивлением обсуждают, как можно было так неуместно построить замок, портящий живописные виды. По их словам, на общем фоне здание выглядит нелепо и смешно.
"Замок стоит, и петух рядом гуляет, и бобик местный. А напротив — магазин сельский", — говорят местные. Они отметили, что Галкину нужно было строить особняк, потому что с ним не было бы проблем.
Замок хотели конфисковать, а потом снести
Адвокат Дмитрий Краснов прокомментировал ситуацию вокруг возможной конфискации имущества у Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Она связана с принятием нового закона против дискредитации вооруженных силах РФ. Он отметил, что данные меры применяются исключительно к лицам, официально признанным виновными в распространении фейков об армии и публичных призывах против госбезопасности. Краснов уточнил, что Следственный комитет РФ не нашел оснований для возбуждения уголовного дела против Пугачевой и Галкина по обвинению в этом деле, передает «Вечерняя Москва».
Также вероятность сноса замка Примадонны крайне низка. Президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин в интервью для NEWS.ru сообщил, что, согласно разъяснению Верховного суда РФ, демонтаж зданий рассматривается как последняя мера в спорах, связанных с нарушениями строительных стандартов. Он подчеркнул, что судебные органы должны в первую очередь защищать интересы владельцев.
Снос недвижимости допустим только в случае, если конструкция угрожает безопасности окружающих и возведена с нарушениями. Эксперт предположил, что при строительства замка все нормы были соблюдены.
При этом снос здания и вывоз строительного мусора будет стоить 40 млн рублей. Капустин сообщил, что подобные объекты следует не разрушать, а адаптировать под современные нужды.
Сколько стоит содержание замка
Знакомый Пугачевой, эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев рассказал, что расходы на содержание замка составляют порядка 300 тысяч рублей в год. Деньги идут на уплату налогов на землю и кадастровые сборы. Дополнительно к этому, значительные затраты приходятся на коммунальные услуги. Хотя расход электроэнергии в периоды отсутствия Аллы Пугачевой и Максима Галкина в здании мал, необходимо поддерживать определенный температурный режим из-за наличия в замке ценных картин, антиквариата, дорогой отделки и скульптур.
С учетом размеров дома, ежемесячные затраты на коммунальные услуги и охранную сигнализацию достигают 100 тысяч рублей. Необходимость в обслуживающем персонале добавляет расходов. Следует учитывать и наличие охраны, которая работает сменами минимум по два человека круглосуточно. Их содержание обходится примерно в 500 тысяч рублей в месяц. Таким образом, общая сумма расходов на содержание замка составляет около одного миллиона рублей ежемесячно, передает «Комсомольская правда».
Кто захочет жить в замке артистов
Замок в деревне Грязь выделяется своей необычностью на фоне окружающей местности. По словам риелторов, такая уникальность может сыграть негативную роль при попытках перепродажи объекта.
Такая архитектура, скорее всего, привлечет в основном возрастную категорию старше 70 лет, заявила для "Комсомольской правды" риелтор Алина Правоторина. Она также отметила, что у фанатов Галкина и Пугачевой вряд ли найдутся средства на покупку этой недвижимости.
Помимо прочего, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил создать в замке резиденцию юмористов «Аншлага». Однако местные жители недоумевают, кого хотят заселить в здание. Так, местная продавщица Лариса сообщила, что была бы рада соседству с юмористом и телеведущим Евгением Петросяном, передает «ФедералПресс».
Стас Барецкий обманул общественность с покупкой замка Пугачевой
Друг Примадонны и шоумен Стас Барецкий в 2023 году рассказал, что купил дом артистки за 450 млн рублей. Такую сумму он объяснил тем, что ему сделали скидку на фоне того, что Пугачева хотела скорее продать недвижимость. Мужчина собирался сделать из замка крематорий. Однако позже стало известно, что шоумен всех обманул. По словам светского хроникера Ильи Саглиани, у того не нашлось бы на счетах и половины якобы уплоченной суммы.
*Максим Галкин признан Минюстом иностранным агентом в РФ
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