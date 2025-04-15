15 апреля 2025

В Златоусте на пожаре в СНТ погибли четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом полностью уничтожен огнем
Дом полностью уничтожен огнем Фото:

В Златоусте на пожаре в садовом товариществе «Металлург-1» погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Челябинской области.

Сигнал о пожаре в садовом кооперативе поступил в чрезвычайные службы утром в среду. Для его ликвидации на место ЧП тут же выдвинулись 44 огнеборца и 14 единиц техники. Дом был полностью объят огнем.

«При тушении огня обнаружены четверо погибших. Все взрослые, их личности устанавливаются. Огнеборцам удалось не допустить переход огня на соседние строения», — отметили в пресс-службе.

Сейчас месту трагедии направлены специалисты дознания и испытательная пожарная лаборатория. Им предстоит установить причины возгорания. Для этого назначаются пожарно-технические экспертизы.

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В Златоусте на пожаре в садовом товариществе «Металлург-1» погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Челябинской области. Сигнал о пожаре в садовом кооперативе поступил в чрезвычайные службы утром в среду. Для его ликвидации на место ЧП тут же выдвинулись 44 огнеборца и 14 единиц техники. Дом был полностью объят огнем. «При тушении огня обнаружены четверо погибших. Все взрослые, их личности устанавливаются. Огнеборцам удалось не допустить переход огня на соседние строения», — отметили в пресс-службе. Сейчас месту трагедии направлены специалисты дознания и испытательная пожарная лаборатория. Им предстоит установить причины возгорания. Для этого назначаются пожарно-технические экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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