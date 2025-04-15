В Златоусте на пожаре в СНТ погибли четыре человека

В Златоусте на пожаре в садовом товариществе «Металлург-1» погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Челябинской области.
Сигнал о пожаре в садовом кооперативе поступил в чрезвычайные службы утром в среду. Для его ликвидации на место ЧП тут же выдвинулись 44 огнеборца и 14 единиц техники. Дом был полностью объят огнем.
«При тушении огня обнаружены четверо погибших. Все взрослые, их личности устанавливаются. Огнеборцам удалось не допустить переход огня на соседние строения», — отметили в пресс-службе.
Сейчас месту трагедии направлены специалисты дознания и испытательная пожарная лаборатория. Им предстоит установить причины возгорания. Для этого назначаются пожарно-технические экспертизы.
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