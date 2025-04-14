14 апреля 2025

Власти не намерены затягивать выборы мэра самого скандального города в ХМАО. Инсайд

Выборы нового мэра Пыть-Яха после отставки Горбунова пройдут в середине мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предыдущие выборы мэра Пыть-Яха были 1,5 года назад
Предыдущие выборы мэра Пыть-Яха были 1,5 года назад Фото:

Выборы нового мэра Пыть-Яха (ХМАО) пройдут в середине мая. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Сразу же после досрочной отставки главы города Дмитрия Горбунова начались консультации по поводу кандидатуры сменщика и отбор членов комиссии выборщиков (четыре человека от муниципалитета и столько же от округа). Заседание думы будет назначено в ближайшие дни», — уточняет инсайдер.

По данным собеседников агентства, предварительный шорт-лист кандидатов на должность мэра уже готовится. По уставу депутаты должны выбрать нового главу муниципалитета не позднее, чем через полгода после отставки старого, а конкурс — не позднее, чем за 20 дней до процедуры избрания. «Заседание назначат на ближайшие дни, затягивать не собираются. Оставлять город на растерзание кланов в короткий сезон ремонта и благоустройства окружные власти не намерены», — сообщает источник.

В аппарат городской думы направлен запрос. Ответ ожидается.

Предыдущий глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов проработал на посту всего полтора года, и на протяжении этого короткого периода попадал в  скандальные ситуации. Он покинул пост после многочисленных скандалов, когда в город с ревизией прибыл губернатор Югры Руслан Кухарук.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выборы нового мэра Пыть-Яха (ХМАО) пройдут в середине мая. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Сразу же после досрочной отставки главы города Дмитрия Горбунова начались консультации по поводу кандидатуры сменщика и отбор членов комиссии выборщиков (четыре человека от муниципалитета и столько же от округа). Заседание думы будет назначено в ближайшие дни», — уточняет инсайдер. По данным собеседников агентства, предварительный шорт-лист кандидатов на должность мэра уже готовится. По уставу депутаты должны выбрать нового главу муниципалитета не позднее, чем через полгода после отставки старого, а конкурс — не позднее, чем за 20 дней до процедуры избрания. «Заседание назначат на ближайшие дни, затягивать не собираются. Оставлять город на растерзание кланов в короткий сезон ремонта и благоустройства окружные власти не намерены», — сообщает источник. В аппарат городской думы направлен запрос. Ответ ожидается. Предыдущий глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов проработал на посту всего полтора года, и на протяжении этого короткого периода попадал в  скандальные ситуации. Он покинул пост после многочисленных скандалов, когда в город с ревизией прибыл губернатор Югры Руслан Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...