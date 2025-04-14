Выборы нового мэра Пыть-Яха (ХМАО) пройдут в середине мая. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Сразу же после досрочной отставки главы города Дмитрия Горбунова начались консультации по поводу кандидатуры сменщика и отбор членов комиссии выборщиков (четыре человека от муниципалитета и столько же от округа). Заседание думы будет назначено в ближайшие дни», — уточняет инсайдер.
По данным собеседников агентства, предварительный шорт-лист кандидатов на должность мэра уже готовится. По уставу депутаты должны выбрать нового главу муниципалитета не позднее, чем через полгода после отставки старого, а конкурс — не позднее, чем за 20 дней до процедуры избрания. «Заседание назначат на ближайшие дни, затягивать не собираются. Оставлять город на растерзание кланов в короткий сезон ремонта и благоустройства окружные власти не намерены», — сообщает источник.
В аппарат городской думы направлен запрос. Ответ ожидается.
Предыдущий глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов проработал на посту всего полтора года, и на протяжении этого короткого периода попадал в скандальные ситуации. Он покинул пост после многочисленных скандалов, когда в город с ревизией прибыл губернатор Югры Руслан Кухарук.
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