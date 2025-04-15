15 апреля 2025

Замгубернатора Тюменской области Вахрин заключил контракт с ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахрин освобожден из-под стражи для прохождения воинской службы
Вахрин освобожден из-под стражи для прохождения воинской службы Фото:

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, ранее находившийся под арестом по обвинению в получении взятки, заключил контракт о военной службе и был освобожден из под стражи. Информация содержится в документах суда.

«В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи. Причина: заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Вахрин обвиняется в получении взятки в крупном размере. Под арестом он должен был находиться до 6 мая. Такая же ситуация сложилась и по делу бизнесмена Алексея Гоцыка, который также был под стражей. Как ранее писало URA.RU со ссылкой на собственный источник, контракты с ВС РФ заключили оба фигуранта.

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Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, ранее находившийся под арестом по обвинению в получении взятки, заключил контракт о военной службе и был освобожден из под стражи. Информация содержится в документах суда. «В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи. Причина: заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документы. Вахрин обвиняется в получении взятки в крупном размере. Под арестом он должен был находиться до 6 мая. Такая же ситуация сложилась и по делу бизнесмена Алексея Гоцыка, который также был под стражей. Как ранее писало URA.RU со ссылкой на собственный источник, контракты с ВС РФ заключили оба фигуранта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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