Замгубернатора Тюменской области Вахрин заключил контракт с ВС РФ

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, ранее находившийся под арестом по обвинению в получении взятки, заключил контракт о военной службе и был освобожден из под стражи. Информация содержится в документах суда.
«В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи. Причина: заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.
Вахрин обвиняется в получении взятки в крупном размере. Под арестом он должен был находиться до 6 мая. Такая же ситуация сложилась и по делу бизнесмена Алексея Гоцыка, который также был под стражей. Как ранее писало URA.RU со ссылкой на собственный источник, контракты с ВС РФ заключили оба фигуранта.
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