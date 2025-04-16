В Санкт-Петербурге фанаты скончавшегося накануне репера Паши Техника заклеили граффити музыканта Виктора Цоя изображением первого. Соответсвующее видео публикует телеканал РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, что на граффити советского рок-исполнителя появилось изображение Техника в маске обезьяны. Это произошло в «Сквере Виктора Цоя».
Ранее на стене Цоя, расположенной на Арбате в Москве, неизвестные нанесли на изображение Цоя надпись «Техник». Этим действием они якобы стремились почтить память своего кумира. Однако, после возникновения общественного возмущения, портрет музыканта был восстановлен неравнодушными гражданами.
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