В Петербурге фанаты Паши Техника заклеили граффити с Цоем. Видео

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Поверх граффити Цоя фанаты Техника наклеили изображение рэпера (архивное фото)
Поверх граффити Цоя фанаты Техника наклеили изображение рэпера (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге фанаты скончавшегося накануне репера Паши Техника заклеили граффити музыканта Виктора Цоя изображением первого. Соответсвующее видео публикует телеканал РЕН ТВ.  

На опубликованных кадрах видно, что на граффити советского рок-исполнителя появилось изображение Техника в маске обезьяны. Это произошло в «Сквере Виктора Цоя».

Ранее на стене Цоя, расположенной на Арбате в Москве, неизвестные нанесли на изображение Цоя надпись «Техник». Этим действием они якобы стремились почтить память своего кумира. Однако, после возникновения общественного возмущения, портрет музыканта был восстановлен неравнодушными гражданами. 

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В Санкт-Петербурге фанаты скончавшегося накануне репера Паши Техника заклеили граффити музыканта Виктора Цоя изображением первого. Соответсвующее видео публикует телеканал РЕН ТВ.   На опубликованных кадрах видно, что на граффити советского рок-исполнителя появилось изображение Техника в маске обезьяны. Это произошло в «Сквере Виктора Цоя». Ранее на стене Цоя, расположенной на Арбате в Москве, неизвестные нанесли на изображение Цоя надпись «Техник». Этим действием они якобы стремились почтить память своего кумира. Однако, после возникновения общественного возмущения, портрет музыканта был восстановлен неравнодушными гражданами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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