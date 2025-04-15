В Тюмени Цветной бульвар лишится аттракциона

В Тюмени из-за ремонта инженерных сетей на Цветном бульваре снесут аттракцион «Автодром с жесткой крышей». Также некоторые карусели сменили место расположения до конца лета. Об этом URA.RU сообщили в Городском парке культуры и отдыха.
«Аттракциона „Автодром с жесткой крышей“ будет демонтирован — по месту его расположения будут проводиться работы по замене инженерных сетей. Некоторые аттракционы для освобождения участков производства работ нам пришлось переместить и уже сейчас все аттракционы расположены так, как они будут стоять до конца летнего сезона», — рассказали агентству в парке.
Ранее URA.RU писало, что после ремонта на Цветном бульваре появятся новые аттракционы и элементы декора. На время работ будет полностью перекрыта часть пешеходной зоны.
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