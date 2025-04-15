В Тюменской области жертвами клещей стали более 500 человек

В Тюменской области с начала сезона клещей за помощью поле укусов обратились уже 509 человек, 124 из которых — дети до 14 лет. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.
«В медицинских организациях области зарегистрировано 509 обращений граждан по поводу присасывания клещей. 124 случая произошло с детьми до 14 лет. Случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не зарегистрировано», — рассказали в ведомстве.
Лучшей профилактикой данных болезней специалисты называют вакцинацию. Прививки поставили уже более 24 500 тюменцев.
Если клещ все же укусил, то за помощью в столице региона следует обращаться в инфекционную клиническую больницу (ул. Комсомольская, д. 54 А). В других муниципалитетах — в местные областные больницы.
Как ранее писало URA.RU, в Тюмени общественные пространства начнут обрабатывать от клещей 21 апреля. Во дворах домов сроки определяют управляющие компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!