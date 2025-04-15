15 апреля 2025

В Тюменской области жертвами клещей стали более 500 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасные насекомые уже начали охоту на тюменцев
Опасные насекомые уже начали охоту на тюменцев Фото:

В Тюменской области с начала сезона клещей за помощью поле укусов обратились уже 509 человек, 124 из которых — дети до 14 лет. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

«В медицинских организациях области зарегистрировано 509 обращений граждан по поводу присасывания клещей. 124 случая произошло с детьми до 14 лет. Случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не зарегистрировано», — рассказали в ведомстве.

Лучшей профилактикой данных болезней специалисты называют вакцинацию. Прививки поставили уже более 24 500 тюменцев.

Если клещ все же укусил, то за помощью в столице региона следует обращаться в инфекционную клиническую больницу (ул. Комсомольская, д. 54 А). В других муниципалитетах — в местные областные больницы.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени общественные пространства начнут обрабатывать от клещей 21 апреля. Во дворах домов сроки определяют управляющие компании.

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В Тюменской области с начала сезона клещей за помощью поле укусов обратились уже 509 человек, 124 из которых — дети до 14 лет. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону. «В медицинских организациях области зарегистрировано 509 обращений граждан по поводу присасывания клещей. 124 случая произошло с детьми до 14 лет. Случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не зарегистрировано», — рассказали в ведомстве. Лучшей профилактикой данных болезней специалисты называют вакцинацию. Прививки поставили уже более 24 500 тюменцев. Если клещ все же укусил, то за помощью в столице региона следует обращаться в инфекционную клиническую больницу (ул. Комсомольская, д. 54 А). В других муниципалитетах — в местные областные больницы. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени общественные пространства начнут обрабатывать от клещей 21 апреля. Во дворах домов сроки определяют управляющие компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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