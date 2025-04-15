Минобороны подало два новых иска к пермскому телефонному заводу

Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы два новых исковых заявления. Ответчиком по делу является пермский телефонный завод «Телта».
«Совокупная сумма исковых требований составила 63 млн рублей. Исковые заявления судом пока не приняты», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее URA.RU сообщало о том, что СК РФ завершил расследование уголовного дела против руководителей пермского телефонного завода «Телта». Им инкриминируется хищение 48 млн рублей на гособоронзаказе, а также попытка хищения еще 16 млн рублей.
Фигурантами являются учредитель ОАО «Телта» Игорь Морозов, его зам Алексей Высоков и главбух Елена Гришина. С 2017 по 2021 год в рамках гособоронзаказа завод заключил контракты на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. Трое фигурантов внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о затратах предприятия на покупку комплектующих. Это позволило им похитить более 48 млн рублей.
Более того, в 2020 и 2021 годах Морозов, Высоков и Гришина также внесли заведомо ложные сведения, пытаясь похитить более 16 млн рублей. Однако завершить процедуру они не смогли, их деятельность пресекли. Сейчас Морозова и Высокова арестовали, главбух — под домашним арестом. У учредителя завода арестовали имущество на 333 млн рублей: акции и недвижимость.
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