15 апреля 2025

Минобороны подало два новых иска к пермскому телефонному заводу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исковые заявления судом пока не приняты
Исковые заявления судом пока не приняты Фото:

Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы два новых исковых заявления. Ответчиком по делу является пермский телефонный завод «Телта».

«Совокупная сумма исковых требований составила 63 млн рублей. Исковые заявления судом пока не приняты», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что СК РФ завершил расследование уголовного дела против руководителей пермского телефонного завода «Телта». Им инкриминируется хищение 48 млн рублей на гособоронзаказе, а также попытка хищения еще 16 млн рублей.

Фигурантами являются учредитель ОАО «Телта» Игорь Морозов, его зам Алексей Высоков и главбух Елена Гришина. С 2017 по 2021 год в рамках гособоронзаказа завод заключил контракты на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. Трое фигурантов внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о затратах предприятия на покупку комплектующих. Это позволило им похитить более 48 млн рублей.

Более того, в 2020 и 2021 годах Морозов, Высоков и Гришина также внесли заведомо ложные сведения, пытаясь похитить более 16 млн рублей. Однако завершить процедуру они не смогли, их деятельность пресекли. Сейчас Морозова и Высокова арестовали, главбух — под домашним арестом. У учредителя завода арестовали имущество на 333 млн рублей: акции и недвижимость.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы два новых исковых заявления. Ответчиком по делу является пермский телефонный завод «Телта». «Совокупная сумма исковых требований составила 63 млн рублей. Исковые заявления судом пока не приняты», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.  Ранее URA.RU сообщало о том, что СК РФ завершил расследование уголовного дела против руководителей пермского телефонного завода «Телта». Им инкриминируется хищение 48 млн рублей на гособоронзаказе, а также попытка хищения еще 16 млн рублей. Фигурантами являются учредитель ОАО «Телта» Игорь Морозов, его зам Алексей Высоков и главбух Елена Гришина. С 2017 по 2021 год в рамках гособоронзаказа завод заключил контракты на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. Трое фигурантов внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о затратах предприятия на покупку комплектующих. Это позволило им похитить более 48 млн рублей. Более того, в 2020 и 2021 годах Морозов, Высоков и Гришина также внесли заведомо ложные сведения, пытаясь похитить более 16 млн рублей. Однако завершить процедуру они не смогли, их деятельность пресекли. Сейчас Морозова и Высокова арестовали, главбух — под домашним арестом. У учредителя завода арестовали имущество на 333 млн рублей: акции и недвижимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...