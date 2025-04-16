Mash: в самолете, летевшем из Москвы в Хургаду, умер пассажир

Во время рейса NE601 авиакомпании «Несма» из Москвы в Хургаду на борту умер мужчина, предположительно, от приступа астмы. Проблемы с дыханием у него начались уже через час после взлета, сообщил telegram-канал Mash.
«Мужчина умер в полете на рейсе Москва — Хургада. Предварительно, всему виной астма», — передает telegram-канал.
Самолет вылетел из России в Египет сегодня утром. Через час после взлета мужчина начал испытывать трудности с дыханием. При этом пассажиры и экипаж пытались оказать ему помощь. В результате командир самолета принял решение вернуться в аэропорт Внуково, там медики подтвердили смерть пассажира.
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