Mash: в самолете, летевшем из Москвы в Хургаду, умер пассажир

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Мужчина начал задыхаться спустя час после взлета самолета
Мужчина начал задыхаться спустя час после взлета самолета Фото:

Во время рейса NE601 авиакомпании «Несма» из Москвы в Хургаду на борту умер мужчина, предположительно, от приступа астмы. Проблемы с дыханием у него начались уже через час после взлета, сообщил telegram-канал Mash. 

«Мужчина умер в полете на рейсе Москва — Хургада. Предварительно, всему виной астма», — передает telegram-канал. 

Самолет вылетел из России в Египет сегодня утром. Через час после взлета мужчина начал испытывать трудности с дыханием. При этом пассажиры и экипаж пытались оказать ему помощь. В результате командир самолета принял решение вернуться в аэропорт Внуково, там медики подтвердили смерть пассажира.

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Во время рейса NE601 авиакомпании «Несма» из Москвы в Хургаду на борту умер мужчина, предположительно, от приступа астмы. Проблемы с дыханием у него начались уже через час после взлета, сообщил telegram-канал Mash.  «Мужчина умер в полете на рейсе Москва — Хургада. Предварительно, всему виной астма», — передает telegram-канал.  Самолет вылетел из России в Египет сегодня утром. Через час после взлета мужчина начал испытывать трудности с дыханием. При этом пассажиры и экипаж пытались оказать ему помощь. В результате командир самолета принял решение вернуться в аэропорт Внуково, там медики подтвердили смерть пассажира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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