В Ивановской области город Шуя впервые за год атаковали пять беспилотников типа «Лютый» украинской армии. Отмечается, что в них находилась взрывчатка. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Пять украинских беспилотников атакуют город Шуя в Ивановской области», — передает telegram-канал. Предположительно, целью ударов мог стать местный завод «Литмаш».
Беспилотник нес в себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой. Ее масса, предположительно, составляет около 60 килограмм. Все БПЛА сбиты. Также военкор Евгений Линин написал, что средства ПВО сбили уже шестой дрон противника.
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