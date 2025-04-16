Беспилотники «Лютый» со взрывчаткой впервые за год атаковали Ивановскую область. Видео

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Ивановскую область атаковали дроны ВСУ
Ивановскую область атаковали дроны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ивановской области город Шуя впервые за год атаковали пять беспилотников типа «Лютый» украинской армии. Отмечается, что в них находилась взрывчатка. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 

«Пять украинских беспилотников атакуют город Шуя в Ивановской области», — передает telegram-канал. Предположительно, целью ударов мог стать местный завод «Литмаш».

Беспилотник нес в себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой. Ее масса, предположительно, составляет около 60 килограмм. Все БПЛА сбиты. Также военкор Евгений Линин написал, что средства ПВО сбили уже шестой дрон противника. 

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В Ивановской области город Шуя впервые за год атаковали пять беспилотников типа «Лютый» украинской армии. Отмечается, что в них находилась взрывчатка. Об этом сообщил telegram-канал Shot.  «Пять украинских беспилотников атакуют город Шуя в Ивановской области», — передает telegram-канал. Предположительно, целью ударов мог стать местный завод «Литмаш». Беспилотник нес в себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой. Ее масса, предположительно, составляет около 60 килограмм. Все БПЛА сбиты. Также военкор Евгений Линин написал, что средства ПВО сбили уже шестой дрон противника. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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