Умер охранник завода, ставший очевидцем нападения собак на пермяка

Сотрудник охранного предприятия, ставший очевидцем нападения собак бойцовых пород на горожанина, скончался. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Пермском крае. По информации учреждения, охранник днем 15 апреля находился на рабочем месте — на контрольно-пропускном пункте АО «ОДК-Пермские моторы». От увиденного мужчине стало плохо, он потерял сознание.
«15 апреля в 13:47 охранник ведомственной охраны, выполняя служебные обязанности по обеспечению пропускного режима на КПП „Центральные“ на территории АО „ОДК-Пермские моторы“. В результате ухудшения самочувствия потерял сознание, скончался в автомобиле скорой помощи», — сообщила Госинспекция труда в Прикамье, уточнив, что мужчина был трудоустроен в АО «РТ-Охрана».
В тоже время в министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что охранник предприятия скончался еще до прибытия бригады медиков. «Вызов поступил в 14:00 на территорию завода к пациенту, который скончался еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.
URA.RU рассказывало, что две собаки бойцовой породы, оставленные без присмотра у проходной предприятия, напали на горожанина. Мужчина получил травмы рук и был госпитализирован. Хозяином собак оказался пермяк, который в тот день пришел в АО «ОДК-Пермские моторы» на собеседование. Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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