15 апреля 2025

Опасный обгон и отсутствие шлема: последствия ДТП в курганском округе. Фото

В курганском округе произошло ДТП с участием квадроцикла и легковушки
© Служба новостей «URA.RU»
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На момент аварии пострадавший передвигался на мототранспорте без защитного шлема (архивное фото)
На момент аварии пострадавший передвигался на мототранспорте без защитного шлема (архивное фото) Фото:

В Мокроусовском округе (Курганская область) произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель квадроцикла. Столкновение случилось утром 15 апреля на 90-м километре автодороги Лебяжье-Мокроусово-Щигры. Водитель автомобиля «ВАЗ-21112» совершил обгон в запрещенном месте и столкнулся с квадроциклом Hamer 200A. На момент аварии пострадавший передвигался на мототранспорте без защитного шлема. Об этом сообщает группа «Госавтоинспекция45» в соцсети «ВКонтакте».

В результате ДТП водитель квадроцикла, мужчина 1962 года рождения, был госпитализирован с травмами. «Обстоятельства и причины аварии устанавливаются», — пишет ведомство.

Сотрудники ГИБДД напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно в весенне-летний период, когда на дорогах увеличивается количество мото и велотранспорта. Также они призывают водителей мототранспорта не забывать о необходимости использования защитной экипировки, включая шлемы, для предотвращения серьезных травм в случае ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что в Каргапольском округе в ДТП пострадали подростки на мотоцикле. Они ехали на питбайке и врезались в легковой автомобиль.

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В Мокроусовском округе (Курганская область) произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель квадроцикла. Столкновение случилось утром 15 апреля на 90-м километре автодороги Лебяжье-Мокроусово-Щигры. Водитель автомобиля «ВАЗ-21112» совершил обгон в запрещенном месте и столкнулся с квадроциклом Hamer 200A. На момент аварии пострадавший передвигался на мототранспорте без защитного шлема. Об этом сообщает группа «Госавтоинспекция45» в соцсети «ВКонтакте». В результате ДТП водитель квадроцикла, мужчина 1962 года рождения, был госпитализирован с травмами. «Обстоятельства и причины аварии устанавливаются», — пишет ведомство. Сотрудники ГИБДД напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно в весенне-летний период, когда на дорогах увеличивается количество мото и велотранспорта. Также они призывают водителей мототранспорта не забывать о необходимости использования защитной экипировки, включая шлемы, для предотвращения серьезных травм в случае ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что в Каргапольском округе в ДТП пострадали подростки на мотоцикле. Они ехали на питбайке и врезались в легковой автомобиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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