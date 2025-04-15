В Мокроусовском округе (Курганская область) произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель квадроцикла. Столкновение случилось утром 15 апреля на 90-м километре автодороги Лебяжье-Мокроусово-Щигры. Водитель автомобиля «ВАЗ-21112» совершил обгон в запрещенном месте и столкнулся с квадроциклом Hamer 200A. На момент аварии пострадавший передвигался на мототранспорте без защитного шлема. Об этом сообщает группа «Госавтоинспекция45» в соцсети «ВКонтакте».
В результате ДТП водитель квадроцикла, мужчина 1962 года рождения, был госпитализирован с травмами. «Обстоятельства и причины аварии устанавливаются», — пишет ведомство.
Сотрудники ГИБДД напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно в весенне-летний период, когда на дорогах увеличивается количество мото и велотранспорта. Также они призывают водителей мототранспорта не забывать о необходимости использования защитной экипировки, включая шлемы, для предотвращения серьезных травм в случае ДТП.
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