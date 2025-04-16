ВСУ, укрывшиеся в горнальском монастыре, несут большие потери

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ВСУ несут потери в монастыре в Горнале
ВСУ несут потери в монастыре в Горнале Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Подразделения ВСУ, которые находятся на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале в Курской области, несут большие потери. Об этом сообщают в силовых структурах.

«Противник на территории монастыря понес существенные потери», — приводит ТАСС слова источника. Некоторые бойцы ВСУ предпринимают попытки сбежать в направлении Сумской области, по ним ведется огонь.

Ранее сообщалось, что занявшие монастырь бойцы ВСУ отказываются сдаваться. Горналь и Олешня — последние населенные пункты Курской области, которые находятся под контролем ВСУ. 

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Подразделения ВСУ, которые находятся на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале в Курской области, несут большие потери. Об этом сообщают в силовых структурах. «Противник на территории монастыря понес существенные потери», — приводит ТАСС слова источника. Некоторые бойцы ВСУ предпринимают попытки сбежать в направлении Сумской области, по ним ведется огонь. Ранее сообщалось, что занявшие монастырь бойцы ВСУ отказываются сдаваться. Горналь и Олешня — последние населенные пункты Курской области, которые находятся под контролем ВСУ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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