Одна из опытнейших депутатов Кургана Баланчук передумала уходить из политики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга Баланчук решила переизбраться в курганскую облдуму на выборах в 2025 году
Ольга Баланчук решила переизбраться в курганскую облдуму на выборах в 2025 году Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Депутат Курганской областной думы Ольга Баланчук, которая пришла в региональную политику в 2004 году, намерена переизбираться на новый срок. Она подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по Щучанскому округу №10, следует из данных, размещенных на сайте праймериз партии.

«Баланчук Ольга Васильевна, Курганская область, Территория №10 (Щучанский округ). Место работы: МБОУ города Кургана „Гимназия №47“, должность: педагог-организатор», — указано на портале сайта «Единой России». При этом сейчас она является депутатом по Железнодорожному округу №4 в Кургане.  

Корреспондент попытался получить информацию по теме от самой Баланчук. Депутат пояснила URA.RU, что комментариев по этому поводу не дает.

Ранее URA.RU писало, что Ольга Баланчук известна в регионе как многолетний директор гимназии №47, которую она возглавляла с 1995 по 2021 год. В политику она пришла еще в 2004 году, избравшись в Курганскую городскую думу, а затем — в областной парламент. Также Баланчук активно участвует в работе регионального штаба ОНФ и имеет звание «Заслуженного учителя РФ». Также ранее отмечалось, что она может уйти из политики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Курганской областной думы Ольга Баланчук, которая пришла в региональную политику в 2004 году, намерена переизбираться на новый срок. Она подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по Щучанскому округу №10, следует из данных, размещенных на сайте праймериз партии. «Баланчук Ольга Васильевна, Курганская область, Территория №10 (Щучанский округ). Место работы: МБОУ города Кургана „Гимназия №47“, должность: педагог-организатор», — указано на портале сайта «Единой России». При этом сейчас она является депутатом по Железнодорожному округу №4 в Кургане.   Корреспондент попытался получить информацию по теме от самой Баланчук. Депутат пояснила URA.RU, что комментариев по этому поводу не дает. Ранее URA.RU писало, что Ольга Баланчук известна в регионе как многолетний директор гимназии №47, которую она возглавляла с 1995 по 2021 год. В политику она пришла еще в 2004 году, избравшись в Курганскую городскую думу, а затем — в областной парламент. Также Баланчук активно участвует в работе регионального штаба ОНФ и имеет звание «Заслуженного учителя РФ». Также ранее отмечалось, что она может уйти из политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...