Одна из опытнейших депутатов Кургана Баланчук передумала уходить из политики

Депутат Курганской областной думы Ольга Баланчук, которая пришла в региональную политику в 2004 году, намерена переизбираться на новый срок. Она подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по Щучанскому округу №10, следует из данных, размещенных на сайте праймериз партии.
«Баланчук Ольга Васильевна, Курганская область, Территория №10 (Щучанский округ). Место работы: МБОУ города Кургана „Гимназия №47“, должность: педагог-организатор», — указано на портале сайта «Единой России». При этом сейчас она является депутатом по Железнодорожному округу №4 в Кургане.
Корреспондент попытался получить информацию по теме от самой Баланчук. Депутат пояснила URA.RU, что комментариев по этому поводу не дает.
Ранее URA.RU писало, что Ольга Баланчук известна в регионе как многолетний директор гимназии №47, которую она возглавляла с 1995 по 2021 год. В политику она пришла еще в 2004 году, избравшись в Курганскую городскую думу, а затем — в областной парламент. Также Баланчук активно участвует в работе регионального штаба ОНФ и имеет звание «Заслуженного учителя РФ». Также ранее отмечалось, что она может уйти из политики.
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