Подчиненный возил свердловского полковника Дьякова на передачу взяток в УФНС

16 апреля 2025 в 13:14 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков активно сотрудничает со следствием Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова Бывший подчиненный однажды увидел набитые деньгами сумки у арестованного за крупную взятку экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова. Их отставной офицер собирался передать попавшему в розыск бывшему шефу управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергею Логинову. Подробности случая рассказал источник URA.RU в силовой среде. «На одном из допросов Дьяков рассказал, что бывший подчиненный по фамилии Михайленко несколько раз подвозил его к зданию УФНС. С собой у полковника были сумки с деньгами. Один раз Михайленко увидел, что внутри лежит крупная сумма и удивился. Дьяков тогда сумел отшутиться», — описал собеседник агентства. Оперативно связаться с защитой Дьякова не удалось. Новость по теме Свердловский экс-борец с коррупцией Дьяков тратил взятки на СВО и ремонт в МВД Уголовное преследование Дьякова началось в мае 2024 года после того, как были арестованы владелец «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, бизнесмен Василий Петров и экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасия. Следователи СКР обвинили троицу в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они предоставили ложные декларации в ФНС и получили крупные налоговые вычеты. Это происходило при поддержке Дьякова, считают в СКР. Отставному офицеру вменили получение взятки в 200 миллионов рублей и злоупотребление полномочиями. Часть этих денег Дьяков потратил на благотворительность, ремонт в здании МВД и на асфальтирование территории, принадлежащей ООО «Зерновое» (фирма его родных), думают следователи. Считается, что показания на него дал Шахмаев. Сначала Дьяков заявлял, что коммерсант его оговаривает, чтобы спасти бизнес. А позже полковник подписал досудебное соглашение и признался в преступлении. В рамках сотрудничества со следствием Дьяков дал показания на Логинова. Он заявил, что носил пакеты с деньгами и оставлял их в туалете УФНС. Силовики объявили Логинова в федеральный розыск. Предположительно, ему могут вменять ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший подчиненный однажды увидел набитые деньгами сумки у арестованного за крупную взятку экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова. Их отставной офицер собирался передать попавшему в розыск бывшему шефу управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергею Логинову. Подробности случая рассказал источник URA.RU в силовой среде. «На одном из допросов Дьяков рассказал, что бывший подчиненный по фамилии Михайленко несколько раз подвозил его к зданию УФНС. С собой у полковника были сумки с деньгами. Один раз Михайленко увидел, что внутри лежит крупная сумма и удивился. Дьяков тогда сумел отшутиться», — описал собеседник агентства. Оперативно связаться с защитой Дьякова не удалось. Уголовное преследование Дьякова началось в мае 2024 года после того, как были арестованы владелец «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, бизнесмен Василий Петров и экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасия. Следователи СКР обвинили троицу в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они предоставили ложные декларации в ФНС и получили крупные налоговые вычеты. Это происходило при поддержке Дьякова, считают в СКР. Отставному офицеру вменили получение взятки в 200 миллионов рублей и злоупотребление полномочиями. Часть этих денег Дьяков потратил на благотворительность, ремонт в здании МВД и на асфальтирование территории, принадлежащей ООО «Зерновое» (фирма его родных), думают следователи. Считается, что показания на него дал Шахмаев. Сначала Дьяков заявлял, что коммерсант его оговаривает, чтобы спасти бизнес. А позже полковник подписал досудебное соглашение и признался в преступлении. В рамках сотрудничества со следствием Дьяков дал показания на Логинова. Он заявил, что носил пакеты с деньгами и оставлял их в туалете УФНС. Силовики объявили Логинова в федеральный розыск. Предположительно, ему могут вменять ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.