Свердловский экс-борец с коррупцией Дьяков тратил взятки на СВО и ремонт в МВД

16 апреля 2025 в 12:09 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков сейчас под домашним арестом (фото от мая 2024-го) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова Ставший фигурантом уголовного дела о коррупции бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков потратил часть взяток на благотворительность и ремонт двух этажей в УЭБиПК. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «На допросе Дьяков признался, что на пять миллионов рублей закупил экипировку для пермских участников [российской спецоперации на Украине]. А прошлой весной потратил два миллиона на ремонт третьего и четвертого этажей в здании, где работал», — сказал собеседник агентства. По его словам, еще 14 млн Дьяков выделил на асфальтирование территории, принадлежащей ООО «Зерновое» (фирма его родственников). 1,5 млн ушло на содержание баскетбольной секции в школе села Ключи (Пермский край), заключил собеседник агентства. Оперативно связаться с защитой Дьякова не удалось. Новость по теме Силовики попытались вернуть в СИЗО свердловского экс-борца с коррупцией Дьякова Силовики задержали отставного офицера в мае 2024 года. Это произошло после ареста директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, строителя Василия Петрова («Шудья») и экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Их обвинили в незаконном возмещении НДС. Дьякову вменяют получение крупной взятки (200 млн рублей). Считается, что показания на него дал Шахмаев. Сначала полковник заявлял, что бизнесмен оговаривает его, чтобы спасти бизнес. Позже Дьяков подписал досудебное соглашение и признался в преступлении. В частности, он дал показания на бывшего главу управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова. Дьяков рассказал следствию, что носил ему взятки, оставляя пакеты с деньгами в туалете УФНС. Логинова объявили в розыск. Предположительно, ему могут вменять ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Источник URA.RU говорил, что Логинов может находиться в Дубае. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ставший фигурантом уголовного дела о коррупции бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков потратил часть взяток на благотворительность и ремонт двух этажей в УЭБиПК. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «На допросе Дьяков признался, что на пять миллионов рублей закупил экипировку для пермских участников [российской спецоперации на Украине]. А прошлой весной потратил два миллиона на ремонт третьего и четвертого этажей в здании, где работал», — сказал собеседник агентства. По его словам, еще 14 млн Дьяков выделил на асфальтирование территории, принадлежащей ООО «Зерновое» (фирма его родственников). 1,5 млн ушло на содержание баскетбольной секции в школе села Ключи (Пермский край), заключил собеседник агентства. Оперативно связаться с защитой Дьякова не удалось. Силовики задержали отставного офицера в мае 2024 года. Это произошло после ареста директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, строителя Василия Петрова («Шудья») и экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Их обвинили в незаконном возмещении НДС. Дьякову вменяют получение крупной взятки (200 млн рублей). Считается, что показания на него дал Шахмаев. Сначала полковник заявлял, что бизнесмен оговаривает его, чтобы спасти бизнес. Позже Дьяков подписал досудебное соглашение и признался в преступлении. В частности, он дал показания на бывшего главу управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова. Дьяков рассказал следствию, что носил ему взятки, оставляя пакеты с деньгами в туалете УФНС. Логинова объявили в розыск. Предположительно, ему могут вменять ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Источник URA.RU говорил, что Логинов может находиться в Дубае. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете агентства.