Очевидцы: дрон ВСУ ударил в район детдома в Ивановской области

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Беспилотник ВСУ атаковал территорию рядом с детским домом
Беспилотник ВСУ атаковал территорию рядом с детским домом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия впервые за год атаковала Ивановскую область, использовав при этом беспилотники типа «Лютый». В частности, в городе Шуя дрон прилетел в район детского дома. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU местные жители. 

«Это было около колокольни в детдоме», — заявил один из очевидцев корреспонденту агентства в ходе переписки в соцсети «ВКонтакте». Он также приложил к сообщению соответствующее видео.

В СМИ предполагают, целью атаки был завод «Литмаш». Также, по данным telegram-канала Shot, БПЛА нес в себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой массой, предварительно, 60 килограмм. 

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Украинская армия впервые за год атаковала Ивановскую область, использовав при этом беспилотники типа «Лютый». В частности, в городе Шуя дрон прилетел в район детского дома. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU местные жители.  «Это было около колокольни в детдоме», — заявил один из очевидцев корреспонденту агентства в ходе переписки в соцсети «ВКонтакте». Он также приложил к сообщению соответствующее видео. В СМИ предполагают, целью атаки был завод «Литмаш». Также, по данным telegram-канала Shot, БПЛА нес в себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой массой, предварительно, 60 килограмм. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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