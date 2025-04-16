Очевидцы: дрон ВСУ ударил в район детдома в Ивановской области

Украинская армия впервые за год атаковала Ивановскую область, использовав при этом беспилотники типа «Лютый». В частности, в городе Шуя дрон прилетел в район детского дома. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU местные жители.
«Это было около колокольни в детдоме», — заявил один из очевидцев корреспонденту агентства в ходе переписки в соцсети «ВКонтакте». Он также приложил к сообщению соответствующее видео.
В СМИ предполагают, целью атаки был завод «Литмаш». Также, по данным telegram-канала Shot, БПЛА нес в себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой массой, предварительно, 60 килограмм.
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