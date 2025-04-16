В Курганской области в районе села Мишкино начнут менять изношенные слои дороги на трассе до Челябинска. Специалисты готовы начать искать подрядчика. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в Упрдор «Южный Урал». Ранее появилась информация, что на этом участке трассы появились пробки из-за плохой дороги.
«Сейчас доведено финансирование на устранение повреждений, деформации и замену изношенных слоев покрытия. В ближайшее время будут размещены торги на проведение этих работ. После определения победителя конкурсной процедуры подрядчик незамедлительно приступит к выполнению работ», — пояснил URA.RU начальник управления Упрдора Владимир Муравьев.
Сообщается, что работы коснуться участков 166-180 км и 192-202 км. В этом году для финансирования доведено 60 миллионов рублей. Большая часть финансирования ожидается позже — на 2026 года запланировано довести еще 255 миллионов.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской расширят федеральную трассу «Иртыш». На девяти километрах дороги в Щучанском округе планируют сделать четыре полосы. Также расширение на 19 километрах коснется трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.
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