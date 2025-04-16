Для ремонта трассы Курган-Челябинск начнут искать подрядчика. Видео

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На трассе Курган-Челябинск будут менять изношенные слои (архивное фото)
На трассе Курган-Челябинск будут менять изношенные слои (архивное фото) Фото:

В Курганской области в районе села Мишкино начнут менять изношенные слои дороги на трассе до Челябинска. Специалисты готовы начать искать подрядчика. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в Упрдор «Южный Урал». Ранее появилась информация, что на этом участке трассы появились пробки из-за плохой дороги. 

«Сейчас доведено финансирование на устранение повреждений, деформации и замену изношенных слоев покрытия. В ближайшее время будут размещены торги на проведение этих работ. После определения победителя конкурсной процедуры подрядчик незамедлительно приступит к выполнению работ», — пояснил URA.RU начальник управления Упрдора Владимир Муравьев. 

Сообщается, что работы коснуться участков 166-180 км и 192-202 км. В этом году для финансирования доведено 60 миллионов рублей. Большая часть финансирования ожидается позже — на 2026 года запланировано довести еще 255 миллионов. 

Ранее URA.RU писало, что в Курганской расширят федеральную трассу «Иртыш». На девяти километрах дороги в Щучанском округе планируют сделать четыре полосы. Также расширение на 19 километрах коснется трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.

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В Курганской области в районе села Мишкино начнут менять изношенные слои дороги на трассе до Челябинска. Специалисты готовы начать искать подрядчика. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в Упрдор «Южный Урал». Ранее появилась информация, что на этом участке трассы появились пробки из-за плохой дороги.  «Сейчас доведено финансирование на устранение повреждений, деформации и замену изношенных слоев покрытия. В ближайшее время будут размещены торги на проведение этих работ. После определения победителя конкурсной процедуры подрядчик незамедлительно приступит к выполнению работ», — пояснил URA.RU начальник управления Упрдора Владимир Муравьев.  Сообщается, что работы коснуться участков 166-180 км и 192-202 км. В этом году для финансирования доведено 60 миллионов рублей. Большая часть финансирования ожидается позже — на 2026 года запланировано довести еще 255 миллионов.  Ранее URA.RU писало, что в Курганской расширят федеральную трассу «Иртыш». На девяти километрах дороги в Щучанском округе планируют сделать четыре полосы. Также расширение на 19 километрах коснется трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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