В Курганской и Челябинской областях расширят федеральные трассы до четырех полос

В Курганской и Челябинской областях планируют расширить 28 километров федеральных трасс — «Иртыш» и М-5 «Урал», сделав их четырехполосными. Проекты капитального ремонта уже получили положительное заключение государственной экспертизы. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
«В Курганской области одобрено расширение участка трассы Р-254 „Иртыш“ (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) с 95-го по 104-й километр в Щучанском округе. Также отдельно планируется капитальный ремонт моста через реку Тукманка и установка нового наружного освещения», — сообщили в дорожном ведомстве.
Также утвержден проект расширения участка федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области — с 1727-го по 1746-й километр в Златоустовском городском округе. Здесь движение увеличат до четырех полос на протяжении 19 километров. Точные сроки начала работ пока не определены — они станут известны после завершения всех согласовательных процедур.
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