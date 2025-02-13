В Курганской и Челябинской областях расширят федеральные трассы до четырех полос

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В Курганской и Челябинской областях расширят 28 километров федеральных трасс до четырех полос
В Курганской и Челябинской областях расширят 28 километров федеральных трасс до четырех полос Фото:

В Курганской и Челябинской областях планируют расширить 28 километров федеральных трасс — «Иртыш» и М-5 «Урал», сделав их четырехполосными. Проекты капитального ремонта уже получили положительное заключение государственной экспертизы. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«В Курганской области одобрено расширение участка трассы Р-254 „Иртыш“ (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) с 95-го по 104-й километр в Щучанском округе. Также отдельно планируется капитальный ремонт моста через реку Тукманка и установка нового наружного освещения», — сообщили в дорожном ведомстве.

Также утвержден проект расширения участка федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области — с 1727-го по 1746-й километр в Златоустовском городском округе. Здесь движение увеличат до четырех полос на протяжении 19 километров. Точные сроки начала работ пока не определены — они станут известны после завершения всех согласовательных процедур.

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В Курганской и Челябинской областях планируют расширить 28 километров федеральных трасс — «Иртыш» и М-5 «Урал», сделав их четырехполосными. Проекты капитального ремонта уже получили положительное заключение государственной экспертизы. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В Курганской области одобрено расширение участка трассы Р-254 „Иртыш“ (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) с 95-го по 104-й километр в Щучанском округе. Также отдельно планируется капитальный ремонт моста через реку Тукманка и установка нового наружного освещения», — сообщили в дорожном ведомстве. Также утвержден проект расширения участка федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области — с 1727-го по 1746-й километр в Златоустовском городском округе. Здесь движение увеличат до четырех полос на протяжении 19 километров. Точные сроки начала работ пока не определены — они станут известны после завершения всех согласовательных процедур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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