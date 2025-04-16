В Шадринске всего один ресторан готовит легендарного гуся — туристический символ города

Легендарного царского гуся в Шадринске подают в ресторане по цене осетра
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический бренд Шадринска — гусь — не распространен в кафе и ресторанах города
Гастрономический бренд Шадринска — гусь — не распространен в кафе и ресторанах города Фото:

В Шадринске (Курганская область) есть одно заведение общественного питания, где можно заказать шадринского гуся, который является гастрономическим брендом города. История популяризации этой птицы окутана легендами. В ее честь ставят памятники, изображают на муниципальной символике, пишут прозу, ставят спектакли, а попробовать на вкус гуся туристу можно лишь на специальном фестивале раз в году или в одном ресторане. URA.RU выяснило, как подают жареного шадринского гуся и сколько это стоит.

«Заказать гуся можно фаршированным или не фаршированным. Также можно привезти в ресторан тушку гуся и запечь ее. Либо будет использована тушка, которая есть в ресторане», — объяснил корреспондент, узнав подробности в уникальном ресторане «Урал», где подают жареного гуся.

Фаршируют его либо яблоками с рисом, либо гречкой с грибами. По словам представителя ресторана, вариант с яблоками получается сочнее. Фаршированный гусь будет стоить 1800 рублей за килограмм, а без начинки на 100 рублей меньше. Примерный вес блюда выходит на 3,5 килограмма, поэтому туристам, желающим отведать гуся вне фестиваля, придется раскошелиться на сумму не менее 6000 рублей.

Для сравнения, в Кургане некоторые торговые точки продают не менее царский продукт — охлажденного осетра по цене 1900 рублей за килограмм при весе около 3,5 килограмма. В том же ресторане подают и запеченного осетра.

В Шадринском краеведческом музее в Курганской области вскоре откроется музей, посвященный шадринскому гусю и прянику — двум гастрономическим брендам города. В музее уже есть экспозиция с торговой лавкой настоящего купца, где выставочные экспонаты вызывают желание что-нибудь приобрести для дома.

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В Шадринске (Курганская область) есть одно заведение общественного питания, где можно заказать шадринского гуся, который является гастрономическим брендом города. История популяризации этой птицы окутана легендами. В ее честь ставят памятники, изображают на муниципальной символике, пишут прозу, ставят спектакли, а попробовать на вкус гуся туристу можно лишь на специальном фестивале раз в году или в одном ресторане. URA.RU выяснило, как подают жареного шадринского гуся и сколько это стоит. «Заказать гуся можно фаршированным или не фаршированным. Также можно привезти в ресторан тушку гуся и запечь ее. Либо будет использована тушка, которая есть в ресторане», — объяснил корреспондент, узнав подробности в уникальном ресторане « Урал» , где подают жареного гуся. Фаршируют его либо яблоками с рисом, либо гречкой с грибами. По словам представителя ресторана, вариант с яблоками получается сочнее. Фаршированный гусь будет стоить 1800 рублей за килограмм, а без начинки — на 100 рублей меньше. Примерный вес блюда выходит на 3,5 килограмма, поэтому туристам, желающим отведать гуся вне фестиваля, придется раскошелиться на сумму не менее 6000 рублей. Для сравнения, в Кургане некоторые торговые точки продают не менее царский продукт — охлажденного осетра по цене 1900 рублей за килограмм при весе около 3,5 килограмма. В том же ресторане подают и запеченного осетра. В Шадринском краеведческом музее в Курганской области вскоре откроется музей, посвященный шадринскому гусю и прянику — двум гастрономическим брендам города. В музее уже есть экспозиция с торговой лавкой настоящего купца, где выставочные экспонаты вызывают желание что-нибудь приобрести для дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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