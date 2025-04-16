В Шадринске всего один ресторан готовит легендарного гуся — туристический символ города

В Шадринске (Курганская область) есть одно заведение общественного питания, где можно заказать шадринского гуся, который является гастрономическим брендом города. История популяризации этой птицы окутана легендами. В ее честь ставят памятники, изображают на муниципальной символике, пишут прозу, ставят спектакли, а попробовать на вкус гуся туристу можно лишь на специальном фестивале раз в году или в одном ресторане. URA.RU выяснило, как подают жареного шадринского гуся и сколько это стоит.
«Заказать гуся можно фаршированным или не фаршированным. Также можно привезти в ресторан тушку гуся и запечь ее. Либо будет использована тушка, которая есть в ресторане», — объяснил корреспондент, узнав подробности в уникальном ресторане «Урал», где подают жареного гуся.
Фаршируют его либо яблоками с рисом, либо гречкой с грибами. По словам представителя ресторана, вариант с яблоками получается сочнее. Фаршированный гусь будет стоить 1800 рублей за килограмм, а без начинки — на 100 рублей меньше. Примерный вес блюда выходит на 3,5 килограмма, поэтому туристам, желающим отведать гуся вне фестиваля, придется раскошелиться на сумму не менее 6000 рублей.
Для сравнения, в Кургане некоторые торговые точки продают не менее царский продукт — охлажденного осетра по цене 1900 рублей за килограмм при весе около 3,5 килограмма. В том же ресторане подают и запеченного осетра.
В Шадринском краеведческом музее в Курганской области вскоре откроется музей, посвященный шадринскому гусю и прянику — двум гастрономическим брендам города. В музее уже есть экспозиция с торговой лавкой настоящего купца, где выставочные экспонаты вызывают желание что-нибудь приобрести для дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».