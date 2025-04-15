После пожара в СНТ «Металлург-1» (Златоуст) возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, на месте возгорания работают следователи.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте работают следователи и следователи-криминалисты, назначены судебные экспертизы», — сообщили URA.RU в СУ СКР.
Четыре тела нашли после пожара в саду утром 16 апреля. Огонь охватил домик на 16 квадратных метров, но пожарным удалось предотвратить его распространение на соседние постройки.
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