15 апреля 2025

После пожара под Златоустом возбуждено уголовное дело. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в СНТ Златоуста, мчс, пожар
Из-за пожара в челябинском саду возбудили уголовное дело Фото:

После пожара в СНТ «Металлург-1» (Златоуст) возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, на месте возгорания работают следователи.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте работают следователи и следователи-криминалисты, назначены судебные экспертизы», — сообщили URA.RU в СУ СКР.

Четыре тела нашли после пожара в саду утром 16 апреля. Огонь охватил домик на 16 квадратных метров, но пожарным удалось предотвратить его распространение на соседние постройки.

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После пожара в СНТ «Металлург-1» (Златоуст) возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, на месте возгорания работают следователи. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте работают следователи и следователи-криминалисты, назначены судебные экспертизы», — сообщили URA.RU в СУ СКР. Четыре тела нашли после пожара в саду утром 16 апреля. Огонь охватил домик на 16 квадратных метров, но пожарным удалось предотвратить его распространение на соседние постройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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