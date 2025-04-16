Жена депутата из ХМАО удвоила прибыль своего нефтяного бизнеса

Супруга председателя думы Нефтеюганска (ХМАО) Марата Миннигулова — Марина Миннигулова — по итогам 2024 года удвоила прибыль от принадлежащих ей нефтетранспортных компаний «Югратрансойл» и «Салым-Ойл». Такие данные следуют из официальной бухгалтерской отчётности, размещенной на портале БФО и проанализированной редакцией URA.RU.
«По итогам 2024 года компания „Югратрансойл“ показала чистую прибыль в 365,4 млн рублей против 166 млн рублей годом ранее. „Салым-Ойл“ увеличила прибыль с 94 до почти 149 млн рублей», — говорится в документах, оказавшихся в распоряжении агентства.
Сумма прибыли от этих двух активов составила свыше полумиллиарда рублей. В общей сложности стоимость принадлежащих Миннигуловой предприятий оценивается в 2,6 миллиарда рублей. Формально бизнес перешёл к ней два года назад — по информации из СБИС, собственником стала она, а ранее владельцем был ее супруг, действующий председатель городской думы Нефтеюганска.
Агентство URA.RU направило запросы в компании «Югратрансойл» и «Салым-Ойл» с просьбой прокомментировать рост прибыли и дальнейшие планы. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что спикеру думы Нефтеюганска (ХМАО) грозит лишение мандата. Прокуратура потребовала уволить его по утрате доверия и уже выиграла суд первой инстанции, поскольку Миннигулов не указал около двух миллионов рублей, недвижимость супруги и ее статус учредителя ООО «Салым-Ойл».
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