Mitsubishi хочет вернуться в Россию

Японский автомобильный бренд Mitsubishi заинтересован в возвращении на российский рынок. Компания продолжает поддерживать связи с российскими дилерами, сообщил автоэксперт Олег Мосеев.
«Информация о возвращении Mitsubishi на российский рынок сейчас на поверхности. Компания активно взаимодействует с дилерами», — заявил Моисеев. Его слова передает aif.ru. Он также подчеркнул, что в отличие от многих европейских производителей, которые полностью ушли с рынка в России, большинство корейских и японских компаний сохраняют связи с дилерами страны.
Ранее сообщалось, что автобренд Renault также может вернуться в РФ. Гендиректор компании Лука де Мео не исключил подобного при «удачной возможности».
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