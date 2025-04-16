Mitsubishi хочет вернуться в Россию

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Представители Mitsubishi активно общаются с дилерами в России
Представители Mitsubishi активно общаются с дилерами в России Фото:

Японский автомобильный бренд Mitsubishi заинтересован в возвращении на российский рынок. Компания продолжает поддерживать связи с российскими дилерами, сообщил автоэксперт Олег Мосеев.

«Информация о возвращении Mitsubishi на российский рынок сейчас на поверхности. Компания активно взаимодействует с дилерами», — заявил Моисеев. Его слова передает aif.ru. Он также подчеркнул, что в отличие от многих европейских производителей, которые полностью ушли с рынка в России, большинство корейских и японских компаний сохраняют связи с дилерами страны.

Ранее сообщалось, что автобренд Renault также может вернуться в РФ. Гендиректор компании Лука де Мео не исключил подобного при «удачной возможности».

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Японский автомобильный бренд Mitsubishi заинтересован в возвращении на российский рынок. Компания продолжает поддерживать связи с российскими дилерами, сообщил автоэксперт Олег Мосеев. «Информация о возвращении Mitsubishi на российский рынок сейчас на поверхности. Компания активно взаимодействует с дилерами», — заявил Моисеев. Его слова передает aif.ru. Он также подчеркнул, что в отличие от многих европейских производителей, которые полностью ушли с рынка в России, большинство корейских и японских компаний сохраняют связи с дилерами страны. Ранее сообщалось, что автобренд Renault также может вернуться в РФ. Гендиректор компании Лука де Мео не исключил подобного при «удачной возможности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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