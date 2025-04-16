Отдел Росрыболовства Курганской области вместе с волонтерами и благотворительными организациями приглашает жителей региона к участию в патриотической акции «Небесная сеть». Акция нацелена на добровольную сдачу сетных орудий лова для поддержки бойцов СВО. Об этом сообщили редакции URA.RU организаторы.
Акция пройдет 23 апреля в 11:00 на Троицкой площади в Кургане. Это мероприятие приурочено к началу нерестового периода рыбы. «На мероприятии будут действовать три площадки. На первой продемонстрируют запрещенные орудия лова. На второй покажут БПЛА, которые используют за наблюдением за браконьерами в период нереста и запрета на рыбалку. На третьем покажут, как плести маскировочные сети, которые необходимы на фронте», — рассказали URA.RU организаторы.
Инициатива «Небесная сеть» также напоминает о значении объединения перед лицом общей угрозы. Россияне исторически объединялись для преодоления трудностей, и сегодня каждый житель области может внести свой вклад, отказавшись от использования запрещенных сетей и передав их на нужды фронта. Это не только спасет жизни людей, но и поможет сохранить природные ресурсы региона.
Ограничения на рыбалку в Курганской области, введенные с 10 апреля из-за нереста, предусматривают запрет промышленного рыболовства и строгие правила для любителей. Можно использовать только определенные виды удочек, есть ограничение на количество крючков.
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