Депутат городской думы Кирилл Гринюк, ушедший с поста генерального директора завода «Кургансельмаш», получил новую руководящую должность на другом промышленном предприятии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«Депутат Гринюк стал финансовым директором на предприятии „Бентизол“. Заводом владеют московские инвесторы», — сообщили инсайдеры.
Компания «Бентизол» занимается производством гидроизоляционного материала — геомембран и дренажных матов. Производственная площадка предприятия находится в поселке Введенское. По данным правительства региона, идет расширение действующего производства.
Корреспондентом URA.RU были направлены запросы депутату и компании. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что на «Кургансельмаше» произошли кадровые перестановки. Депутат гордумы Гринюк ушел с должности генерального директора. Новым руководителем был назначен бизнесмен Владислав Гейцман. При этом он фигурирует как управляющий предприятия. Инсайдеры агентства отмечали, что возможной причиной ухода Гринюка могли стать разногласия с владельцами завода из Москвы. Сам депутат ситуацию со своим уходом не комментировал.
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