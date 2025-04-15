Депутат гордумы покинул пост директора старейшего завода Кургана

Депутат городской думы Кирилл Гринюк покинул пост генерального директора предприятия «Кургансельмаш». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. Завод был основан в 1904 году.
«Депутат Гринюк больше не руководит „Кургансельмашем. Возможно, уход связан с какими-то разногласиями с московскими владельцами“, — сообщил инсайдер.
Место Гринюка занял Владислав Гейцман. При этом, он стал не генеральным директором, а управляющим завода. В открытых данных указано, что он руководил представительством ЗАО «Энергомашкомплект» в Екатеринбурге. Там же он владеет фирмой «Панорама», занимающейся производством арматуры.
Корреспондент URA.RU обратился к Гринюку за комментарием. Ответ ожидается.
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