15 апреля 2025

Депутат гордумы покинул пост директора старейшего завода Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Кирилл Гринюк покинул пост генерального директора «Кургансельмаша»
Кирилл Гринюк покинул пост генерального директора «Кургансельмаша» Фото:

Депутат городской думы Кирилл Гринюк покинул пост генерального директора предприятия «Кургансельмаш». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. Завод был основан в 1904 году.

«Депутат Гринюк больше не руководит „Кургансельмашем. Возможно, уход связан с какими-то разногласиями с московскими владельцами“, — сообщил инсайдер.

Место Гринюка занял Владислав Гейцман. При этом, он стал не генеральным директором, а управляющим завода. В открытых данных указано, что он руководил представительством ЗАО «Энергомашкомплект» в Екатеринбурге. Там же он владеет фирмой «Панорама», занимающейся производством арматуры.

Корреспондент URA.RU обратился к Гринюку за комментарием. Ответ ожидается.

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Депутат городской думы Кирилл Гринюк покинул пост генерального директора предприятия «Кургансельмаш». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. Завод был основан в 1904 году. «Депутат Гринюк больше не руководит „Кургансельмашем. Возможно, уход связан с какими-то разногласиями с московскими владельцами“, — сообщил инсайдер. Место Гринюка занял Владислав Гейцман. При этом, он стал не генеральным директором, а управляющим завода. В открытых данных указано, что он руководил представительством ЗАО «Энергомашкомплект» в Екатеринбурге. Там же он владеет фирмой «Панорама», занимающейся производством арматуры. Корреспондент URA.RU обратился к Гринюку за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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