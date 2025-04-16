В Кремле отреагировали на продление военного положения на Украине

Украина не хочет идти на мирное урегулирование конфликта, что подтверждается продлением военного положения в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что подобное указывает на сохранение авторитарных тенденций в Киеве.
«Безусловно, киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Мы видели заявление предыдущего президента [Украины Петра] Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о том, что дело идет к сильно авторитарным тенденциям. Это понятно. Но главное одно — киевский режим по-прежнему имеет сам для себя запрет на ведение переговоров, документально это запрещено президенту Украины», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Также Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона постоянно атакует объекты российской энергетической инфраструктуры, несмотря на мораторий. Это, по словам представителя Кремля, еще раз демонстрирует позицию Киева.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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