Тюменец Василевский стал лучшим вратарем сезона в НХЛ

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Василевский признан лучшим вратарем
Василевский признан лучшим вратарем Фото:

Голкипер Tampa Bay Lightning и уроженец Тюмени Андрей Василевский стал лучшим вратарем сезона 2024-2025 по мнению игроков «Национальной хоккейной лиги». Такие данные опубликованы на сайте Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA).

«Результаты опроса игроков НХЛПА 2024-25. Игроки НХЛ из каждого из 32-х клубов были опрошены анонимно, с вопросом о том, кого из коллег они считают лучшими. Голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский получил 31,13% голосов, заняв первое место», — говорится на сайте.

Ранее URA.RU писало, что Василевский помог Александру Овечкину достичь его рекорда в 895-ть забитых шайб. Подробнее о тюменском хоккеисте — в этом материале.

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Голкипер Tampa Bay Lightning и уроженец Тюмени Андрей Василевский стал лучшим вратарем сезона 2024-2025 по мнению игроков «Национальной хоккейной лиги». Такие данные опубликованы на сайте Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA). «Результаты опроса игроков НХЛПА 2024-25. Игроки НХЛ из каждого из 32-х клубов были опрошены анонимно, с вопросом о том, кого из коллег они считают лучшими. Голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский получил 31,13% голосов, заняв первое место», — говорится на сайте. Ранее URA.RU писало, что Василевский помог Александру Овечкину достичь его рекорда в 895-ть забитых шайб. Подробнее о тюменском хоккеисте — в этом материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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