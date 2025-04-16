Тюменец Василевский стал лучшим вратарем сезона в НХЛ

Голкипер Tampa Bay Lightning и уроженец Тюмени Андрей Василевский стал лучшим вратарем сезона 2024-2025 по мнению игроков «Национальной хоккейной лиги». Такие данные опубликованы на сайте Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA).
«Результаты опроса игроков НХЛПА 2024-25. Игроки НХЛ из каждого из 32-х клубов были опрошены анонимно, с вопросом о том, кого из коллег они считают лучшими. Голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский получил 31,13% голосов, заняв первое место», — говорится на сайте.
Ранее URA.RU писало, что Василевский помог Александру Овечкину достичь его рекорда в 895-ть забитых шайб. Подробнее о тюменском хоккеисте — в этом материале.
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