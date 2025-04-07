Один из тех, кто помог хоккеисту Алесандру Овечкину достичь рекордного количества забитых шайб, который ранее удерживал Уэйном Гретцки, был Андрей Василевский. Что известно об уроженце Тюмени, ставшем впоследствии одним из лучших вратарей планеты — в материале URA.RU.
Где родился
Будущий хоккеист родился 25 июля 1994 года в Тюмени в семье профессионального хоккеиста Андрея Василевского — старшего, который также был вратарем в тюменском «Рубине». На закате своей карьеры у него уж подрастали два сына — Алексей и Андрей. Впоследствии отец отдал их в хоккейную секцию вдвоем.
Поначалу, оба парня играли в качестве нападающего, однако в скором времени решили сменить свои роли. Старший сын стал защитником, а младший, Андрей — вратарем, как и его отец. Впоследствии мальчик стал воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», где начинал демонстрировать предрасположенность к своей роли в игре.
Первые крупные успехи
В 2012 году имя Андрея Василевского прозвучало в окончательном составе молодежной сборной России в чемпионате мира. На тот момент команда выбирала между двумя вратарями, в числе которых и был Василевский. По итогам одного из матчей чемпионата, тюменец был признан лучшим игроком, отразив 40 нападений на ворота своей команды.
А уже в сезоне 2013 года тюменец в составе уфимской команды завоевал бронзу в чемпионате КХЛ. Однако спустя год, в 2014 году, молодого человека завербовали в «Тампа-Бэй Лайтнинг» — команду США. Ему предложили выступать в национальной хоккейной лиге, после чего тот подписал контракт.
Несмотря на то, что на его место претендовали еще порядка 20 человек, он не только доказал свою полезность, но и закрепился в основном составе. В сезоне 2018 года прямо во время чемпионата он сломал ногу, из-за чего ему пришлось выбыть на месяц из соревнований. Однако сразу после этого он вернулся в основной состав и продолжил демонстрировать свои навыки в матчах.
Самые результативные матчи
Однако наиболее эффективными выступлениями Андрея Василевского были сезоны 2020/2021. В эти года молодой человек в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» завоевал два Кубка Стенли — высшие награды в НХЛ. Тогда команда обыграла «Даллас Старс» со счетом 4:2 в плей-офф, а также победили команду «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:1 также в плей-офф.
Нынешнее время
Впоследствии способности тюменца были признаны не только на соревновании, но и в рамках собственной команды. Так, капитан и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос отметил, что считает Андрея Василевского — лучшим вратарем в мире.
В ткущем сезоне 2025 года Андрей Василевский продолжает выступать в основном составе команды форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» в роли вратаря. На данный момент команда приняла участие в 76 играх, победу в которых одержала 38 раз. Это ставит «Тампа-Бэй Лайтнинг» на девятое место турнирной таблицы рейтинга. В свою очередь личная статистика тюменского хоккеиста следующая: его текущий процент отраженных бросков составляет 92,4%, что ставит молодого человека на 10 место в рейтинге самых эффективных вратарей.
Ранее Андрей Василевский поздравил Александра Овечкина с достижением заветного рекорда по забитым шайбам в НХЛ. Тюменец пропустил от текущего рекордсмена в ворота 12 шайб.
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