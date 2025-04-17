Как выживают свердловчане, отрезанные паводком от мира. Фото

Перед началом половодья жители деревни Заселина запаслись едой и лекарствами

18 апреля 2025 в 09:39 Размер текста - 17 +

Вода отрезала деревню от большой земли, но не угрожает домам (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Свердловской области Жители свердловских деревень Заселина и Заречная, которые из-за паводка оказались отрезанной от большой земли, заранее запаслись продуктами и лекарствами. На случай непредвиденных ЧП приняты меры, рассказал URA.RU Артем Саночкин, начальник Куяровской управы администрации Талицкого муниципального округа. «Перед началом паводка был проведен большой сбор с населением, гражданский сход, людей предупредили о скором подъеме уровня воды в реке Пышме и попросили подготовиться к тому, что будет разобран мост, который связывает их с большим селом Яр. Жители закупили побольше продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, чтобы спокойно пережить этот период изоляции. Он длится примерно месяц», — сказал Саночкин. Автомобильный мост был разобран еще в конце марта, пока на Пышме стоял крепкий лед. Это сделано для того, чтобы низководное сооружение не смыло сильным течением. На первое время через реку пустили пешеходные тропы, а когда лед начал трескаться, их тоже убрали. Перед разбором моста на другой берег перегнали пожарную машину — на случай ЧП. Также у берега постоянно дежурит лодка, на которой сельчане могут в экстренном случае перебраться через реку за помощью или к ним может приплыть медик. «Такая ситуация с половодьем складывается не первый год. Люди уже с ней знакомые, тренированные. В общей сложности в Заселина и в Заречной живет 30 человек. В основном это люди взрослые, преклонного возраста», — уточнил Саночкин. Он добавил, что вода в Пышме уже начала спадать. Когда будет возможно, к деревням проложат через реку сперва пешеходные мосты, и уже потом вернут автомобильный. Об ограничении движения в некоторых населенных пунктах свердловское МЧС сообщило 13 апреля. Кроме вынужденной изоляции жителям Заселина и Заречной ничего не угрожает: жилые дома стоят далеко от реки. Теоретическая угроза затопления домов существует в Североуральском и Ивдельском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители свердловских деревень Заселина и Заречная, которые из-за паводка оказались отрезанной от большой земли, заранее запаслись продуктами и лекарствами. На случай непредвиденных ЧП приняты меры, рассказал URA.RU Артем Саночкин, начальник Куяровской управы администрации Талицкого муниципального округа. «Перед началом паводка был проведен большой сбор с населением, гражданский сход, людей предупредили о скором подъеме уровня воды в реке Пышме и попросили подготовиться к тому, что будет разобран мост, который связывает их с большим селом Яр. Жители закупили побольше продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, чтобы спокойно пережить этот период изоляции. Он длится примерно месяц», — сказал Саночкин. Автомобильный мост был разобран еще в конце марта, пока на Пышме стоял крепкий лед. Это сделано для того, чтобы низководное сооружение не смыло сильным течением. На первое время через реку пустили пешеходные тропы, а когда лед начал трескаться, их тоже убрали. Перед разбором моста на другой берег перегнали пожарную машину — на случай ЧП. Также у берега постоянно дежурит лодка, на которой сельчане могут в экстренном случае перебраться через реку за помощью или к ним может приплыть медик. «Такая ситуация с половодьем складывается не первый год. Люди уже с ней знакомые, тренированные. В общей сложности в Заселина и в Заречной живет 30 человек. В основном это люди взрослые, преклонного возраста», — уточнил Саночкин. Он добавил, что вода в Пышме уже начала спадать. Когда будет возможно, к деревням проложат через реку сперва пешеходные мосты, и уже потом вернут автомобильный. Об ограничении движения в некоторых населенных пунктах свердловское МЧС сообщило 13 апреля. Кроме вынужденной изоляции жителям Заселина и Заречной ничего не угрожает: жилые дома стоят далеко от реки. Теоретическая угроза затопления домов существует в Североуральском и Ивдельском районах.