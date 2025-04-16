ВСУ ударили по электростанции в Брянской области

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ВСУ атаковали энергообъект в Брянской области
ВСУ атаковали энергообъект в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина ударила дронами по электроподстанции филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«15 апреля в результате атаки украинского БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции 35 кВ „Андрейковичи“ филиала ПАО „Россети Центр“ — „Брянскэнерго“», — написал губернатор. Из-за атак дронов были повреждены линии электропередач. Без электроснабжения остались жители Подывотье Севского района.

Всего за сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики, передали в Минобороны. Там напомнили, что это очередное нарушения моратория на удары. 

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Украина ударила дронами по электроподстанции филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «15 апреля в результате атаки украинского БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции 35 кВ „Андрейковичи“ филиала ПАО „Россети Центр“ — „Брянскэнерго“», — написал губернатор. Из-за атак дронов были повреждены линии электропередач. Без электроснабжения остались жители Подывотье Севского района. Всего за сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики, передали в Минобороны. Там напомнили, что это очередное нарушения моратория на удары. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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