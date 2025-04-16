Выборы главы Кургана могут снова сорваться. Финал, где депутаты должны выбрать мэра, должен пройти 23 апреля. Но появилась версия, что из-за нового Федерального закона выборы не состоятся. Но изменения коснуться только региональных столиц. Такой версией про вероятный срыв в выборов с корреспондентом URA.RU поделились источники из политических кругов Кургана.
«Изменения в закон о выборах глав муниципальных образований вступят в действие с 19 июня (речь идет о законе „Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти“, — прим. ред.). Они предусматривают, что глава муниципалитета будет избираться четырьмя способами. В том числе, из числа кандидатов, предложенных губернатором региона. Вероятно, по этой причине выборы мэра Кургана не состоялись 9 и 16 апреля. Возможно, у властей есть другой кандидат и они ждут вступления закона в силу, чтобы его предложить», — делятся с URA.RU инсайдеры.
Недавно принятый закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, вносит изменения в процесс выборов. Они предусматривают четыре варианта избрания градоначальника: на прямых выборах, депутатами муниципального парламента из своего состава, депутатами из числа кандидатур, отобранных специальной комиссией, а также депутатами из числа кандидатур, предложенных губернатором. Сообщается, что по новой системе предложить кандидатуры губернатору могут парламентские партии, партии, прошедшие в местное законодательное собрание, совет муниципальных образований, общественная палата субъекта России и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.
Одновременно с этим, тему с вероятным переносом выборов поднял оппозиционер и бывший кандидат в мэры Кургана Якова Сидоров. Политик пояснил все возможные варианты срыва выборов нового главы. Со слов Сидорова, первый вариант — это когда один из двух финалистов (Антон Науменко или Алексей Кондратьев) откажется от участия. Второй вариант — это когда ни один из претендентов не наберет достаточное количество голосов от депутатов городской думы. На саму систему выборов глав региональных столиц у Сидорова также есть свое видение. «Если главу Кургана выберут по новому закону, соответственно, и снимать его могут по новому закону. И причин для снятия с поста мэра может быть очень много. То есть глава города перестает быть отдельной политической фигурой, а становится неким завхозом», — рассказал URA.RU Сидоров.
Корреспондент URA.RU направила запрос в аппарат Курганской городской думы. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования.
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