Совфед ужесточил порядок призыва на срочную службу

Приняты поправки в порядок призыва на срочную службу
Совет Федерации принял закон об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Решение принято на пленарном заседании.
Речь идет о случаях, когда решение о призыве на срочную военную службу по какой-то причине не было исполнено. Теперь оно будет действовать еще год. Новая норма заработает после публикации законопроекта.
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