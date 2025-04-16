Совфед ужесточил порядок призыва на срочную службу

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Приняты поправки в порядок призыва на срочную службу
Приняты поправки в порядок призыва на срочную службу Фото:

Совет Федерации принял закон об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Решение принято на пленарном заседании. 

 Речь идет о случаях, когда решение о призыве на срочную военную службу по какой-то причине не было исполнено. Теперь оно будет действовать еще год. Новая норма заработает после публикации законопроекта. 

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Совет Федерации принял закон об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Решение принято на пленарном заседании.   Речь идет о случаях, когда решение о призыве на срочную военную службу по какой-то причине не было исполнено. Теперь оно будет действовать еще год. Новая норма заработает после публикации законопроекта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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