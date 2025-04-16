Совет Федерации принял закон, ограничивающий поступление в вузы без ЕГЭ для выпускников колледжей. Теперь абитуриенты смогут поступать без экзаменов только на смежные специальности. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы.
«Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ будет возможно только на схожие специальности», — передает ТАСС. Право на поступление без ЕГЭ сохранится только при условии совпадения профилей образования. Соответствие специальностей будет определять каждый вуз самостоятельно.
Изменения в законе «Об образовании» начнут действовать с нового учебного года. Это позволит абитуриентам и учебным заведениям подготовиться к новым требованиям.
Выпускникам ямальских колледжей уже столкнулись с проблемой поступления. Ученики планировали поступать по внутренним экзаменам, но теперь вынуждены срочно готовиться к ЕГЭ, хотя сроки подачи документов уже прошли.
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