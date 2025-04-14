Что известно о тюменском мясокомбинате, который погряз в убытках

«Ишимский мясокомбинат», который второй год не может выбраться из убытков, участвует в деле о банкротстве мясной компании из Челябинска «Мясной Регион». Сумма, о которой идет речь в разбирательстве, близка к полумиллиарду рублей, а среди истцов помимо тюменской компании олигарха Мамонтова фигурируют «„Альфа-Банк“, „Росагролизинг“ и еще31 компания. Где еще засветился мясокомбинат из Тюменской области — в материале URA.RU.
Кому принадлежит «Ишимский мясокомбинат»
Компания входит в структуру холдинга «Племзавод-Юбилейный», которым руководит олигарх Сергей Мамонтов. Сведений об учредителях холдинга в открытых источниках нет. Долгое время «Племзавод» называли в Тюменской области «Любимым агрохолдингом полпреда Якушева» (имеется в виду Владимир Якушев, нынче первый заместитель председателя Совфеда — прим. ред.), однако ни один источник не содержит информации о какой-либо взаимосвязи между холдингом и бывшим уральским полпредом.
Помимо «Ишимского» в составе холдинга — еще несколько гигантов агропрома. В частности, самыми крупными активами холдинга является завод «Аминосиб», который производит лизин, глютен, этиловый спирт и другие продукты глубокой переработки пшеницы. Еще один солидный актив холдинга — завод «Протеинсиб», который является одним из крупнейших в России производителей горохового изолята.
Налоги и финансы
Финансовые показатели «Ишимского» второй год характеризуются системами прослеживаемости бизнеса как средние. Однако, при этом, по итогу 2024 финансового года компания получила убытки.
По данным налоговой службы, в компании на 31 декабря 2024 года работало 611 человек. Данных о штрафах и недоимках по налогам не зафиксировано. Последние уплаченные взносы в региональную казну составили 141,7 миллиона рублей.
Суды и скандалы
Помимо участия в банкротстве челябинского конкурента, «Ишимский мясокомбинат» отметился в нескольких неприятных историях. Самой громкой из них стало обвинение в порче атмосферы, которое высказали жители Ишима и Ишимского района в 2024 году. Впрочем, экспертиза, проведенная властями региона, «обелила» компании агрохолдинга. Источник неприятного запаха в итоге так и не был найден.
Позже в ишимской колбасе были обнаружены следы антибиотиков. Из-за этого предприятие перешло под наблюдение со статусом «усиленный лабораторный контроль».
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