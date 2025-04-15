В ХМАО объявили сбор помощи для пострадавших от взрыва в квартире

В Ханты-Мансийске объявили сбор помощи для пострадавших от взрыва в квартире на Промышленной, 9а. Об этом сообщила волонтер Кристина Филиппенко.
«В связи с происшествием объявляется сбор помощи для пострадавших людей. Каждый из нас может объединиться и купить что-то из необходимого, например: электрический чайник, посуду, постельное белье, полотенца и т.д.», — написала девушка на своей странице ВКонтакте.
Волонтер сообщила, что в данный момент люди начали заселяться в квартиры, которые предоставила администрация города из маневренного фонда. Поэтому югорчанам необходимы мебель, бытовая техника и предметы обихода.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО дал указания мэрии Ханты-Мансийска доработать нормативные акты, чтобы выделить средства на восстановление дома, где 12 апреля произошел взрыв. А также поручил оценить нанесенный ущерб.
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