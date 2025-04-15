15 апреля 2025

В ХМАО объявили сбор помощи для пострадавших от взрыва в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волонтеры объявили сбор помощи пострадавшим от взрыва 12 апреля
Волонтеры объявили сбор помощи пострадавшим от взрыва 12 апреля Фото:

В Ханты-Мансийске объявили сбор помощи для пострадавших от взрыва в квартире на Промышленной, 9а. Об этом сообщила волонтер Кристина Филиппенко.

«В связи с происшествием объявляется сбор помощи для пострадавших людей. Каждый из нас может объединиться и купить что-то из необходимого, например: электрический чайник, посуду, постельное белье, полотенца и т.д.», — написала девушка на своей странице ВКонтакте.

Волонтер сообщила, что в данный момент люди начали заселяться в квартиры, которые предоставила администрация города из маневренного фонда. Поэтому югорчанам необходимы мебель, бытовая техника и предметы обихода.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО дал указания мэрии Ханты-Мансийска доработать нормативные акты, чтобы выделить средства на восстановление дома, где 12 апреля произошел взрыв. А также поручил оценить нанесенный ущерб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске объявили сбор помощи для пострадавших от взрыва в квартире на Промышленной, 9а. Об этом сообщила волонтер Кристина Филиппенко. «В связи с происшествием объявляется сбор помощи для пострадавших людей. Каждый из нас может объединиться и купить что-то из необходимого, например: электрический чайник, посуду, постельное белье, полотенца и т.д.», — написала девушка на своей странице ВКонтакте. Волонтер сообщила, что в данный момент люди начали заселяться в квартиры, которые предоставила администрация города из маневренного фонда. Поэтому югорчанам необходимы мебель, бытовая техника и предметы обихода. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО дал указания мэрии Ханты-Мансийска доработать нормативные акты, чтобы выделить средства на восстановление дома, где 12 апреля произошел взрыв. А также поручил оценить нанесенный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...